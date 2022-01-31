阿里山專車免費搭　「觀光景點接駁車」一覽！遊樂區易塞路段出爐

▲觀光局在多處景點設有接駁專車，可提供旅客搭乘。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新春期間出遊人潮多，國道也湧現車潮而較壅塞，交通部觀光局規劃於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區闢駛7線接駁專車，部分專車為免費搭乘，另外也規劃公共運輸、建議替代景點等，供民眾參考。

觀光局表示，春節期間澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區為易壅塞路段。

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▲春節景點接駁車一覽。點圖可放大。（圖／觀光局提供）

觀光局開行61條「台灣好行」景點接駁公車，及輔導旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，其中台灣好行共發行130組多元超值套票，台灣觀巴計有79條旅遊行程配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動，民眾可改搭乘大眾運輸避塞。

觀光局表示，因目前仍屬新冠肺炎疫情期間，觀光局及所屬單位依據中央流行疫情指揮中心公布之防疫措施，除實施實聯制外，並加強環境清潔消毒頻率，國家風景區每日至少4次以上、觀光遊樂業至少8次以上，以落實遊客防疫衛生措施。