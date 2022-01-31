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陸新能源車補貼年底　官方表態：儘早研究優惠延續等支持政策

▲▼新能源車.電動車,充電。（圖／CFP）

▲大陸新能源車補貼政策即將到期。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新能源汽車補貼政策將於今年底到期，市場對後續產業支持政策非常關注。大陸工信部18日召開節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議，會議指出，要落實碳達峰碳中和目標，編制汽車產業綠色發展路線圖，儘早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期。

會議提到，新能源汽車目前呈現市場規模、發展質量「雙提升」的良好局面，2021年共銷售新能源汽車352.1萬輛，同比增長1.6倍，推動汽車產銷結束連續3年下降趨勢，連續7年位居全球第一，中國品牌國內銷售佔比達到76%，創新能力明顯提升，車載雷達、人工智能晶片算力達到國際先進水平。

會議指出，新能源汽車配套環境也在持續優化，充換電基礎設施建設力度進一步加大。目前已建成充電樁93.6萬個、充電站1.4萬座、換電站725座，同比分別提升193%、90%、356%，設立動力電池回收服務網點超過1萬個，培育梯次和再生利用骨幹企業45家。

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

會議強調，2022年是中國新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要為擴大消費、穩定工業經濟做出新貢獻，要落實碳達峰碳中和目標，編制汽車產業綠色發展路線圖，儘早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期。

根據大陸《關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，2022年新能源汽車補貼標准在2021年基礎上退坡30%，到2022年12月31日後上牌的新能源汽車，將不再給予國家補貼。

另外，根據大陸乘聯會報告，隨著新能源補貼退坡的實施，部分車型價格微調，消費心態也有變化，新能源車需求仍會受到輕微影響，但新能源車持續火爆，目前積壓大量前期未交付訂單，因此大部分新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。

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