突破新能源車氫電池「卡脖子」技術　陸首條質子交換膜產線投產

▲氫燃料電池比鋰電池更加環保。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

新能源汽車中除使用鋰電池外，氫燃料電池的使用正在研發推廣，不過，相較於鋰電池的技術成熟，氫燃料電池的成本較高，尤其是核心材料質子交換膜，在大陸進口價格達到1平方公尺（約20克）堪比等同重量的黃金。為解決「卡脖子」難題，大陸首條全自動氫燃料電池質子交換膜生產線在武漢投產，預計年產能30萬平方公尺。

▲新能源汽車使用氫燃料電池更加符合節能減碳需求。（圖／CFP）

《科技日報》報導，據業內專家介紹，氫燃料電池是利用氫氣與氧氣進行非燃燒的氧化還原反應發電，質子交換膜為氫離子的遷移和輸送提供通道，使得氫離子經過膜從陽極到達陰極，與外電路的電子轉移構成迴路，向外界提供電流，因此質子交換膜的性能好壞，直接影響著電池的使用壽命。

大陸國家電投氫能公司2020年成立武漢綠動氫能能源技術有限公司，建設「國家電投華中氫能產業基地和研發中心」。該項目投資70億元（人民幣，下同），業務含燃料電池核心部件產品研發及生產，包括質子交換膜、膜電極、碳紙、電堆及燃料電池系統，同時進行電解水製氫關鍵設備的研發和生產。

該公司投產的30萬平方公尺質子交換膜生產線，可生產厚度從8微米到20微米的質子交換膜，其在質子電導率、氣體滲透率、機械強度等方面均相當或優於海外同類競品，價格只有同類產品的一半。

大陸國家電投氫能公司總經理張銀廣指出，該生產線生產的質子交換膜已實現在大功率燃料電池電堆應用，可滿足燃料電池汽車、加濕器等需求，達產後可同時滿足2萬輛氫燃料電池車需求。