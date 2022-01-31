噁男「穿裙」埋伏學校女廁！15歲少女慘被蹂躪　媽媽幫惡狼求情

▲美國一名15歲少女在學校女廁裡遭「穿裙子的男孩」性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國維吉尼亞州發生可怕案件，一名15歲女高中生在學校女廁遭到性侵，同齡嫌犯為了偽裝身份，竟穿裙子埋伏犯案。此案開庭審理時，受害者母親潔西卡（Jessica Smith）卻向法官表示，她希望被告免除監獄服刑，轉而送往醫療院所接受治療，唯有如此，才能「給他一個奮鬥的機會，成為更好的人。」

《每日郵報》等外媒報導，2021年5月，本案發生在勞登郡（Loudoun County）石橋高中。少年犯案後，被要求戴上電子腳鐐並轉學，未料同年10月又在新學校猥褻少女，把另一名15歲女學生拖進空蕩蕩的教室裡襲胸。

▲受害女學生的父親史考特（左）曾因怒闖學校董事會抗議而遭逮捕，母親潔西卡（右）則希望嫌犯獲得治療。（圖／翻攝GoFundMe）



今年1月11日，潔西卡在法庭上直言，「我覺得，如果這個男孩直接被送進少年監護所，將無法獲得任何治療。」法官潘蜜拉（Pamela Brooks）宣布，嫌犯2項性犯罪罪名成立，被判處住院治療、緩刑3年並且登記為性犯罪者。

值得注意的是，嫌犯「穿裙子」犯罪的事實，也引發跨性別廁所的爭議與討論，甚至在該學區掀起政治風波。嫌犯母親坦言，兒子從小經常惹事生非，但這次只是因為賀爾蒙太旺盛，才會衝動犯案，她還向媒體宣稱，在案發前，兒子曾與受害者發生2次合意性行為。