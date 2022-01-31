比恐怖份子可怕！　殺死最多美國大兵是「交通意外」

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比恐怖份子恐怖！殺死最多美國大兵「竟是交通意外」

▲▼ 。（圖／美國國防部網站）

▲過去10年殺死最多美軍的是「車輛與航空機事故」 。（圖／美國國防部網站）

記者張鈜閔／綜合報導

比恐怖份子可怕，殺死最多美軍的是「車輛與航空機事故」，近10年每個月平均就有2個美國軍人因車輛事故死亡，遠超過大多數年份的戰鬥死亡人數。

軍事新聞網站「Military.com」報導，根據報告指出美國2021財年有20名軍人在執勤事件時喪生（截至9月30日），車輛事故9人、11人死於航空事故，2020財年有24人、2019財年有26名官兵在車輛與航空機事故中殉職。戰備中心指揮官兼陸軍安全主任希爾姆斯准將(Andrew Hilmes)指出，車輛與航空機事故是美國陸軍的「頭號殺手」，對傷亡人數持續增長感到擔憂。

另一數據顯示，近10年每個月平均就有2個美國軍人因車輛事故死亡，遠超過大多數年份的戰鬥死亡人數。希爾姆斯准將表示，大多數車輛與航空機事故事通常發生在相對安全的環境，而並非戰鬥訓練、夜間訓練或複雜地形，研判可能是官兵容易在簡單任務中掉以輕心才會發生遺憾意外。

針對美軍出現多起訓練中的意外事件，美國國會在2022年國防授權法案 (NDAA)中製定了許多針對「車輛安全、培訓和調查」的新規定，共和黨眾議員布肯南(Vern Buchanan)指出， 「要確保不再因軍事訓練事故而造成不必要的生命損失，還有更多工作要做」

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