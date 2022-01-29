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虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後要加薪了

這「3生肖」天生財運好　花錢如流水…財庫依然賺飽飽

▲春節財運出爐，趕緊來看看自己上榜沒？（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

農曆春節即將到來，許多人對於新的一年都抱有期待和憧憬！對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名，虎年有「6生肖、6星座」財運強強滾，趕快來看看自己上榜沒？

財運爆棚6生肖：

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第六名：屬龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。因此虎年一到想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

第五名：屬鼠

屬鼠結束兩年犯太歲，你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

第四名：屬狗

屬狗的人虎年一到華蓋吉星落入，你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

第三名：屬羊

屬羊的人受到天喜星落入，虎年一到你的工作成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，虎年裡你會發現之前偶爾省下來的小錢，會慢慢累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。年中會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。

第二名：屬馬

屬馬的人虎年一到主要吉星三台星落入，此星主吉慶之事。

因此你在虎年裡面對新的事物，可以很快就學會並且牢記在頭腦裡，你與同事之間的互動也會愈來愈有默契，讓做事變得更有效率。上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在虎年裡主動幫你加薪或升職。

第一名：屬雞

屬雞的人受到「紫微」及「龍德」兩顆吉星共伴，無論發生任何凶事都能逢凶化吉。

另外虎年一到你的賭運將會大旺，準備好大贏四方吧！例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋商品，有機會抽到好的獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。小孟老師在此提醒你，賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。

▲▼春節財運出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲春節財運出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

財運爆棚6星座：

第六名天秤座：學習理財，找到標的

天秤朋友們，虎年能夠學到如何理財，也能找到投資標的物，無論是報章雜誌或者股市分析師給你的理財消息都是能幫助你賺到大錢，建議你找到不錯標的就逢低買進，絕對能夠用錢滾錢。

多吃綠色蔬果能增強理財學習能力，有助身心健康。如: 芹菜、菠菜、青蔥。

第五名摩羯座：一解煩悶，績效提升

魔羯座的朋友土星順行財帛宮，因此你若在工作上有績效下滑的跡象你會慢慢在虎年獲得解套業績獲得提升，一解過去煩躁感，此外還能擁有金錢貴人相助。
多吃香菇與杏胞菇，能消除疲勞，提昇智力發展，幫助積效提升。

第四名雙子座：一分努力，三分收穫

雙子座的朋友在金錢方面，只要你付出一分就能得到三分，投資一分錢就有三分錢的回報，錢財滾動很大，老師要在此恭喜你了。

多吃紅色食物能讓業績翻紅，如番茄、辣椒、紅豆。

第三名處女座：金錢貴人，指引明路

處女座的朋友們，虎年會有很多金錢貴人會告訴你要投資哪種基金或股票是可以用錢滾錢的，想買房子的人也會有人告知你要買哪種房子可以賺大錢，想創業的人也可以找到絕佳的合作夥伴，讓你在財運方面可以大發利市。

多吃紫色植物能讓我們的財氣紅到發紫，如:茄子、紫高麗菜、山藥、紫米和紫洋蔥。

第二名射手座：投資獲利，大旺偏財

2022年木星順行進入射手座偏財宮，顯示射手座在投資上會大有獲利，無論是做什麼樣的投資建議逢低就可以加碼，若有套牢股票，也可以趁低檔加碼攤平，想買刮刮樂與樂透彩的人，也可以趁虎年去購買說不定會中到大獎。

多吃子多食物，因為子越多錢幣越多如：木瓜、番石榴、百香果。

第一名雙魚座：議論薪資，財運亨通

2022年雙魚座受到木星進入到財帛宮，想要議論薪資與福利的人，年後可以跟主管上司多加議論，能有升官加薪的機會，從事業務性質的人，虎年績效大旺，財運將能旺到翻。

多吃水中食物，因為水為財，水中食物吸收大量財水，能讓我們財氣保滿大方八方財，如午仔、台灣鯛、石斑魚。

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