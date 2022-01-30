3歲孩被媽扔進棕熊區「牠立刻起身聞」　遊客目睹嚇壞

▲事發在烏茲別克首都塔什干一間動物園。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

烏茲別克一名母親帶著3歲女兒到動物園，但沒想到走到棕熊觀賞區時，媽媽居然親手把女兒丟進圍欄內，棕熊立刻走向受傷的孩子嗅了嗅。這一幕讓現場遊客全都嚇壞，幸好工作人員及時出現，把熊引誘至別處，救了孩子一命。

太陽報報導，事發在烏茲別克首都塔什干（Tashkent）一間動物園，女子在眾目睽睽之下把自己的女兒扔進棕熊區，孩子當場翻落金屬製安全圍欄，並摔進圍欄下方的溝渠，一旁的遊客及工作人員見狀全都來不及阻止。

最驚恐的是，圍欄內的高加索棕熊祖祖（Zuzu）剛好看著把孩子扔下的女子，接著立刻起身，朝女孩的方向走過去嗅了嗅，接著走回原本的位置。園方多名工作人員隨即出動，一邊把祖祖引誘到別的地方，一邊救出孩子。

這名孩子事後被送往當地醫院治療，除了腦震盪，身上也有多處擦傷及割傷。園方發言人表示，孩子身上並無任何被熊攻擊的傷痕，有腦震盪是因為她從5公尺高的地方摔落所導致，頭部有開放性傷口，持續留院觀察中。

園方事後坦言，「真的不敢想像，如果熊把孩子當成獵物，這起事件將會如何收場。」據悉，警方已針對這名母親進行謀殺未遂調查，可能面臨15年有期徒刑，犯案動機尚待釐清。

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