高雄2000人過年隔離14天！陳其邁讚「防疫英雄」網傻：標準是啥

▲高雄約有2000人需在隔離中過年。（圖／翻攝臉書／記者爆料網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高科大一名學生確診，校內師生被匡列113人，經過7天後被衛生局通知暫解隔離，可以回家過年。高雄市長陳其邁表示，目前有約2000人過年時要隔離14天，「你們是防疫英雄，謝謝你們犧牲過年讓高雄更安全。」上述兩種形式，讓網友看不懂隔離的標準到底是什麼。

高科大一名學生返回台北後，於21日傳出確診，校方立刻依照高雄市政府衛生局指示，匡列113名師生並召回進行採檢，校區在22日進行清消。據悉，113名師生到校內宿舍進行隔離，本擔心無法過年。衛生局29日再次採檢為陰性，通知113名師生可返家自主管理7天後，讓他們開心地帶著行李離開。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）



陳其邁29日在防疫記者會上表示，目前高雄有約2000人正在進行隔離14天，因期間超過春節時期，導致這2000名民眾無法跟家人團聚過年，讓他感到非常抱歉，「你們是防疫英雄，謝謝你們犧牲過年讓高雄更安全。」

針對兩起事件隔離時間不同，網友看完紛紛留言，「為什麼不是14天？？標準到底是啥」、「所以標準呢？」「為什麼？被關14天的是傻子嗎」、「可能有人的父母背景硬吧 台灣最愛這套」、「這種英雄應該很多人不想當」、「隔離了這麼多人，還是不禁內用」、「日本都改7天，這樣減少擾民程度」。

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