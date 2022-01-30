除夕10大禁忌別踩！入夜前洗澡　「犯1舉動」衰一整年

▲除夕10大禁忌要注意！（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

明天就是農曆春節除夕！在這迎新除舊的日子，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師特別叮囑「1除夕夜10大禁忌」，提醒大家有哪些民俗禁忌要留意，當心犯了會破財，倒楣一整年。

小孟老師提醒，其實禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦。

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1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財。

2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉。

3. 忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處哩，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神，明而使人倒楣。

4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年。



5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運。

▲小孟認為，禁忌會隨信仰和時間改變，但過年時多注意些，心裡比較舒坦。（圖／CFP）

6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8. 圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9. 需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。