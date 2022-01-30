「虎」字植物當家！　士林官邸春節花卉展「初一登場」

▲虎頭蘭。（圖／台北市工務局公園處提供）

記者袁茵／台北報導

愛花人期待的士林官邸春節花卉展又來了！今年正逢虎年，有些展出植物名字有虎，以福虎好兆頭搭配各式年節應景花卉，共計500餘株，自2月1日（初一）起陸續展至3月20日。北市公園處表示，祝福民眾事業發展有如虎躍龍騰、如虎添翼。



北市工務局公園處長黃淑如表示，今年春節花卉展的主角之一，便是花型富貴華麗的虎頭蘭，因為唇瓣的花紋而得名，仔細看還真的維妙維肖；而虎尾蘭近年大為流行，俐落的葉片線條上老虎花紋很吸睛，還是淨化空氣的植物，此外比較少見以虎命名的虎耳草、虎斑小鳳梨、虎紋秋海棠、虎斑伽藍菜等小盆栽，就像可愛的小老虎，如綠色寵物陪伴我們。



公園處園藝管理所補充，除以虎命名的各種植物外，春節花卉中的要角還有象徵好運福疊來的蝴蝶蘭，台灣生產培育的蝴蝶蘭品種與品質都是世界一流，本次展出為各家蘭園最新育出品種，多是花瓣上有細點、斑紋、線條的新花樣品種，讓欣賞起來特別有心花朵朵開的感覺。

園藝管理所指出，佈置還加入年節的吉祥花卉，佈置熱鬧溫馨的場景，譬如捎來幸福的蝴蝶蘭、迎入萬兩黃金的硃砂根、撥入銀兩的銀柳、仙客盈門的仙客來、旺旺一整年的觀賞鳳梨等，搭配年節應景的燈籠、炮燭、春聯。



公園處提醒，春節花卉展期間園區戶外庭園開放時間為上午8時至下午18時，而新蘭亭的開放時間是上午8時30分至下午17時，過年期間人潮眾多，為節能減碳響應環保，請民眾多多利用捷運及大眾運輸工具前往，因應新冠肺炎期間，掃描位於公園大門口的實聯制後進入，並務必戴上口罩。

【2022士林官邸春節花卉展】

展期：2月1日（二）至3月29日（日）

時間：上午8時30分至下午17時

地點：士林官邸公園新蘭亭