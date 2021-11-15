苗縣府環保局裝設「微型感測器」　改善工業區內空氣品質近2成

▲苗栗縣政府環境保護局，於縣內8大工業區及陳情熱點，陸續佈建了500台空氣品質感測器，成功改善空氣品質。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府環境保護局為了改善境內空氣品質，自2019年起於縣內8大工業區及陳情熱點，陸續佈建了500台空氣品質感測器；同時，空氣品質及噪音管制科於2020年啟動凌晨突擊檢查機制，雙管齊下之下，使得業者不敢再心存僥倖，積極啟動自主管理，進而提升境內空氣品質近2成。

苗栗縣政府指出，鑑於稽查人力不足，苗栗縣環保局於2019年開始在竹南科學園區、銅鑼科學園區、竹南工業區、頭份工業區、廣源工業區、西山工業區、銅鑼工業區、中興工業區等8大工業區，與其他陳情熱點及社區敏感點共布建了500台空氣品質感測器，透過導入科技設備，大幅提昇稽查效率。

除了透過科技所佈下的天羅之外，在業者最容易偷排放空污的凌晨時段，環保局空噪科人員也全面發動突擊檢查，直搗廠區內抓空汙，一經查屬實便立即開單處罰，天羅搭配突擊檢查的地網，迫使業者不得不上緊發條，積極自主管理廠區內廢氣排放品質。

▲▼苗栗縣政府不僅裝設微型感測器監控外，也搭配人員突擊檢查，讓業者自主管理廠區內廢氣排放品質。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

環保局空噪科長林健智表示，過一連串啟用科技監控、稽查、說明會等動作，苗栗縣境內空氣品質已見改善，根據5月起所啟動的行動式空品應變車（兼具監測功能）顯示，利用感測器分析高值熱區或屢遭陳情熱點所進行的監控發現，空污陳情案件數較2020年下降10%，工業異味陳情案件數則下降18%。

環保局長陳華盛也強調，透過空品感測器監控及應用，在稽查與宣導相輔相成的作用下，確有效達到嚇阻作用，業者為避免受罰也逐漸提倡自主管理，部分業者更於廠內安裝空品感測器監控廠內製程，實現感測器布建監控工業區之初衷，並透過陳情案件數的下降，轄內違規廠商亦可驗證了民眾對於空氣品質改善有感，達到空品感測器實際應用之目的。

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