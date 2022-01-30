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春遊看過來！eTag代扣路邊停車費　6都7縣市全面啟用

▲遠通電收etc。（圖／遠通電收提供）

▲全台6都加7縣市全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳。（圖／遠通電收提供）

記者許維寧／台北報導

遠通電收於去年9月起於全台6都加5縣市，全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳，今年初再加碼落地宜蘭縣、嘉義市，涵蓋範圍擴增至7個縣市。開車族可申請eTag銀行自動儲值避免漏繳國道通行費，也可透過e-mail接收電子繳費通知。

因應春節連假出遊潮，遠通電收建議，民眾可下載註冊uTagGO APP直接將eTag自動儲值，以及eTag智慧停車服務一次辦好，即可減少繳費、接觸手續。

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遠通電收表示，自去年9月起全台六都加五縣市已全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳，北北基桃生活圈一路往南，雙北到桃園市、台中市、台南市、高雄市等全台六都，以及基隆市、新竹市、苗栗頭份市、嘉義太保市、屏東縣路邊停車費都能直接用eTag代扣繳。

遠通電收也談到，自今年一月起宜蘭縣和嘉義市也導入eTag代扣路邊停車費，全台服務縣市涵蓋六都加七縣市，路外合作停車場超過1000場，交易筆數突破千萬；特定臨停場次也導入uTagGO易付，用路人只要掃碼就能上車線上繳費，零接觸繳費機；同時提供月租停車自動扣款服務，便利車主不用每個月找管理員繳費。

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