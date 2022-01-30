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除夕全家跨火盆「燒掉倒楣事」　壓歲錢擺枕下「這天前」別花光

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲除夕是全家大小團聚吃圍爐飯的大日子。（圖／翻攝自pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

除夕是農曆初的前一天，也是家戶打掃、除舊布新、闔家團聚的大日子，傳統習俗，除夕晚上全家會一起吃圍爐飯，緊接著發壓歲錢、守歲到子時。命理師楊登嵙就整理出除夕開運六大法，讓大家在新的一年「如虎添翼」、「福虎生風」。

▲▼ 過年,貼春聯,春聯,禁忌。（圖／翻攝自shutterstock）

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▲貼紅色春聯表示喜氣。（圖／翻攝自shutterstock）

1.貼春聯

用紅色的春聯來裝飾家中最能夠帶來喜氣，特別是一些大吉大利的吉祥話。家中若有喪者則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。

2、辭歲

神前及公媽靈前，堆疊柑塔，供年粿、春飯。以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。

註：春飯指飯上插春字剪紙、紙花，紙花又叫春仔花、飯春花，「春」諧音「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意。

3.過火盆

在庭院或門口外點燃一個炭燒的火爐或烘爐，等炭火燒旺之後，放在門口前，全家人不分男女老幼，都必須一一跨過火盆，過火盆是除舊佈新的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。

然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐之熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，此時的熱氣、陽氣就能消除屋內之雜氣及穢氣，即使室內假使有不乾淨的鬼靈，同樣能得以驅逐，而且進一步提升宅運。

▲命理師建議除夕圍爐在桌下放置一個火爐，火爐的四周可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」能招來好運氣。（圖／楊登嵙教授提供）

▲命理師建議除夕圍爐在桌下放置一個火爐，火爐的四周可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」能招來好運氣。（圖／楊登嵙教授提供）

4.圍爐

大年夜的團圓夜飯稱為圍爐。桌下放置一個火爐或烘爐，火爐的四週可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」，能夠招來好運氣。年夜飯應該慢慢食用，而且每一道菜都應要嚐上一口為吉。長年菜取其長壽之意，韭菜取「韭」「久」諧音，魚圓、肉圓取其團圓之意，菜頭取好彩頭之意。如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓的意思。

▲▼ 紅包 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲拿到壓歲錢可以放在枕頭下，過完年再存到戶頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

5.壓歲錢

拿到紅包之後，可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶給你好的財運。

▲打麻將。（示意圖／記者陳致平攝）

▲傳統習俗「守歲」能讓父母長壽，但現今很多人都會打牌到天亮。（示意圖／記者陳致平攝）

6.守歲

分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊，談笑歡樂，通宵不眠以待天明，稱為「守歲」。當夜，家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不困，來年就不會「窮困」。其實「守歲」是不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺，也不是喜歡打牌的藉口，打牌通霄到天明。

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