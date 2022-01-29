台中確診女研究生擴大匡列！38人慘居家隔離過年　PCR採檢出爐

▲台中女研究生擴大匡列共38人遭居隔過年 PCR採檢結果出爐。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中28日新增2起本土個案，其中案18711為沙鹿區25歲、桃園一間大學研究所女學生。女研究生1月25日出現症狀，後續採檢陽性確診，Ct值為16.73、病毒量高，市府不敢大意。由於女研究生在台中足跡曾到沙鹿區孫皓雲診所、沙鹿農會等，市府除匡列同住家人、農會員工等，診所醫護及同時段22名病患、總計38人也都被要求居家隔離。

衛生局表示，女研究生7名同住家人、沙鹿農會西明辦事處4名工作人員、診所5名醫護、前後時段22名病患等38人，PCR採檢結果都為陰性，但都得居家隔離過年。

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根據疫調，女研究生今年1月13日寒假開始到1月22日期間，住桃園八德阿姨家，這位阿姨為案18613是桃園加貝爾幼兒園群聚確診個案之一。

女研究生1月22日到1月23日期間自行開車到過苗栗親戚家，1月23日再開車返回台中沙鹿，1月24日曾至沙鹿區農會西明辦事處。1月25日出現喉嚨痛等感冒症狀，1月26日上午至沙鹿一家診所就醫，後續因阿姨確診被匡列為接觸者，於同一天安排採檢，1月27日檢驗結果出爐，檢驗結果為陽性確診，Ct值為16.73，病毒量高。衛生局長曾梓展提到，女研究生在去年12月4日已經完成接種兩劑BNT疫苗並已滿14天，還是遭突破性感染。