他居隔違規被送集檢所！反怨「品質差」　王必勝：抱歉這不是飯店

▲衛福部醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

春節方案將入境檢疫調整成3種模式提供返台國人選擇，也可入住防疫旅館／集中檢疫所加居家隔離的組合。但中央流行疫情指揮中心也強調，居家隔離必須符合規定，違規者將要求入住集檢所。一名民眾就因不符規範被送至檢疫所，反指控住宿品質差等，衛福部醫福會執行長王必勝則強調，這不是飯店，且基本生活所需也都有。

一名從中國大陸返台民眾因選擇「7天集檢所或防疫旅館+7天居家隔離+7天自主健康管理」的檢疫方案，但在居家隔離的部分因規定不符而被送至楊梅檢疫所。沒想到，他反而指控檢疫所住宿品質差、牆壁發霉，甚至用品不足，「不值1晚3千元的價格。」

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王必勝今（29）在疫情記者會上指出，有收到相關訊息，據了解該名民眾是7+7專案，第一段是住檢疫旅館，第二段則是住家不符規定，有違規事宜，但因當時訂不到其它旅館，所以改送集檢所。他表示，春節專案的集檢所是一天1千5，「違規才是收3千」，但這些錢都會進到公庫。

王必勝指出，主要是春節專案和匡列居隔人數較多，導致收住的旅館較滿，違規者會送至違規者專用的備用集檢所。「很抱歉裝備不好也比較遠」但他要強調，「這不是飯店」，基本生活所需都有，假設有查到個案狀況，會再進行關懷，並補齊民眾需要的用品。