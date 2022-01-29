潛在感染者很少！新冠監測「只揪到3個案」　陳時中：社區還算安全

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心去年8月30日起啟動各項COVID-19加強監測方案，今首度公布監測結果，在社區加強監測和國際機場、海港高風險工作人員重點監測中，總計有3人研判為確定病例。指揮官陳時中表示，從結果來看無症狀或漏掉的感染者應該很少，整體社區還算安全。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心在全國21個縣市共計274家基層定點診所，發放公費COVID-19家用快篩試劑，由醫師評估對於具呼吸道症狀民眾發放試劑，再由民眾居家篩檢及回報快篩結果，監測累計發放17,834劑，其中1人後續經PCR檢驗研判為確定病例。

另外，在桃園、臺北、臺中與高雄等4個國際機場及12處國際商港、工業港及離島兩岸通航（小三通）港口特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次，總計累計檢測80,456人次，其中2人快篩陽性後經PCR檢驗研判為確定病例。

而在廢汙水監測，目前仍持續辦理全國汙水SARS-CoV-2病毒監測，由11處監測站累計採檢176件汙水檢體，SARS-CoV-2病毒核酸檢測均為陰性。邊境進口冷凍食品包裝監測共978件樣品，SARS-CoV-2病毒核酸檢測同樣均為陰性。

此外，在捐血人血清抗體陽性盛行率調查，針對去年4至7月份我國捐血中心捐血人血液存檔樣本，已完成抽樣5,000支檢體進行抗體檢測，僅1支檢體抗核蛋白(N)抗體及抗棘蛋白(S)抗體檢測結果皆為陽性，陽性率為0.02%，整體自然感染陽性率低，與該區間同年齡層確診率相當，本次調查未發現大量未診斷潛在病例。

針對首次監測結果，陳時中表示，之所以做這個監測，就是要了解有沒有沒察覺到的無症狀感染者，但初步來看，無症狀或漏掉的感染者應該是很少，整個社區還算安全。