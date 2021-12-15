網瘋傳「區間測速明年1月重啟」　交通部打臉：資安疑慮未解仍停擺中

▲區間測速去年陸續爆發標準、資安爭議因此暫停使用中。（圖／記者郭世賢攝）



記者許維寧／台北報導

近日網路瘋傳 「明年元旦」起將全面恢復區間測速，尤其北宜公路雙向幾乎全段區間測速執法，引發民眾議論。交通部澄清，在設備準確度與資安疑慮未解決前，不會重啟區間測速。



全台包括蘇花改、台61線、南迴公路等處逾30處路段多設有區間測速，去年四月間民眾反映北上行經西濱快速道路彰化路段時遭區間測速舉發違規，但質疑其精確性，之後亦有民眾踢爆區間測速設備攝影機為中國製，有資安疑慮，隨後由時任交通部長林佳龍下令暫停使用。

近日網路瘋傳 「明年元旦」起將全面恢復區間測速，其中新北市下轄北宜公路雙向幾乎全段都有區間測速執法，引發民眾討論。

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《東森新媒體ETtoday》今向交通部道安會查證，道安會表示，交通部道安會表示，去年設備精確性遭人質疑後已由標檢局訂立相關標準，並由公路總局等單位依據標準做校對，但隨即又爆發資安問題，因此交通部將匯集相關單位，訂立資安檢驗規範，讓廠商等能有依循標準。

道安會說，目前標準為何還在討論中，各單位取得共識才能拍板，目前很難說到底什麼時候標準會出爐，但也評估標準出爐前，地方即便要執法應該也不會貿然上路，以免引人詬病。

另外，當區間測速爭議陸續發生後，公路總局自行建置、補助的部分設備已經陸續完成資安和準確度檢驗，多委請工研院、中科院等單位執行。

若屆時若有新的資安標準，公路總局是否要重測？道安會也說，針對準確度的部分，只要符合標檢局規格就沒問題。但資訊安全一塊預計還是要符合交通部未來訂定的標準，若不一樣不排除會要求調整。