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擴大園區！　南科7區市計畫變更案報請中央審議

▲為因應前開台南科學園區整體發展所衍生之需求，市府啟動南科7區都市計畫規劃作業，全案提報中央審查。（圖／記者林悅翻攝）

▲為因應前開台南科學園區整體發展所衍生之需求，市府啟動南科7區都市計畫規劃作業，全案提報中央審查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近年南科園區建廠用地出租率達99％以上，總面積約1000公頃園區發展已趨近飽和，為因應前開台南科學園區整體發展所衍生之需求，提昇園區周邊生活服務機能及人口移居誘因，市府於2021年啟動南科A~E、N、O等7區都市計畫規劃作業，全案於2021年12月24日經台南市都委會審議通過，並於1月19日提報中央審查。

市長黃偉哲表示，A~E、N、O等7區計畫面積約431公頃，主要以烏橋中路為界，以西之區塊為A、B、C、D及部分E區，以提供產業支援服務為主；以東之區塊為E(部分)、N、O區，以提供生活服務機能為主，能加速建構完整的產業及居住生活圈，健全整體發展。

市府都發局長莊德樑指出，緊鄰南科園區西北側之A、B、C、D及E開發區塊，除滿足基本住宅需求外，因鄰近安定交流道，擁有極佳之交通區位條件，為活絡地方商業活動，劃設部分商業區，另亦考量未來大南科區醫療服務需求，超前部署留設醫療用地。考量南科園區發展，未來仍有產業用地需求，並預為規劃產業及相關產業支援用地，作為園區下游廠商發展腹地及提供運輸、倉儲及相關技術服務業等。

N、O區緊鄰已開發之LM區，主要劃設為住宅區及商業區，透過西拉雅大道之串連，延續L、M區與F、G區，以滿足生活所需為出發點，提供居住服務為主軸。另因應未來就學需要，分別預留4.5及2.5公頃之學校用地，建構機能完善居住生活圈。

本案後續尚須經內政部都市計畫委員會審議，及地政司土徵小組審議，通過後將由市府地政局接續辦理區段徵收作業。相關報部書、圖內容可至本府都市發展局網站(https://udweb. tainan.gov.tw)公告事項中查詢及下載。

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