林姿妙控遭政治追殺　宜蘭地檢署：縝密蒐證非「東廠」

記者游芳男／宜蘭報導

陷用地變更弊案風暴的宜蘭縣長林姿妙，13日公開表達遭政治追殺的不滿。宜蘭地檢署澄清表示，是長期縝密蒐證才搜索約訊聲押等，駁斥「政治追殺」、「東廠」、「國家機器」等臆測。

▲宜蘭縣長林姿妙13不滿被政治追殺，宜蘭地檢署反駁澄清。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭地檢署表示，對於任何貪瀆不法，只有一個立場，即是依法嚴辦，絕不寬貸。經過檢廉辦案人員長期縝密蒐證，分析過濾相關情資，認時機成熟，遂以充足事證向宜蘭地方法院聲請核發搜索票獲准，才於13日執行搜索扣押，進一步傳喚相關涉案人員訊問，並聲請羈押等，均係以最嚴謹態度，依所查得之事證依法行事，目前仍持續積極深入偵辦中。然有少數人士或媒體率以「政治追殺」、「東廠」、「國家機器」云云而妄加臆測，致生紛擾及對立，實不足訓，應予澄清，以正視聽。

宜檢強調，辦案同仁均謹守規範，嚴守偵查不公開原則，檢察官指揮偵辦本案，檢廉執法同仁均克盡職責，遵守偵查不公開規定，若需對外發言，概由地檢發言人統一對外說明，或提供新聞稿公開周知。至於某週刊報導提及此案乙節，並非地檢發言所述，然囿於此案發動偵查以來，傳喚人數多達30餘人，眾人或媒體自行對案情解讀不一，仍籲請各界在案件偵查終結前，勿各自編纂、拼湊，給予辦案人員純淨辦案空間。地檢本諸勿枉勿縱之態度，對於任何不法，始終全力以赴，查辦到底，必將犯罪者繩之於法！

林姿妙首度公開說明，相關帳戶金流，檢方都已經訊問，相關人等都請回，她們嚴格遵守偵查不公開原則，無法說明細節，如果法律允許她們說明，她願意公開所有帳戶。另外，拘束被告、卻不拘束其他人，不斷放消息給特定媒體，企圖影響輿論，不但嚴重影響辦案、也是政治撲殺，她一向尊重法律、尊重制度， 對連日來的行為，表達嚴正抗議。

她表示，有關羅東工保案機6用地變更部分，都委會變更為住宅區，是為了減低縣府的財政負擔，但議會有意見，全部都經過法定程序，現在還是原編定、也就是機關用地，哪有圖利，這是羅織罪名，打政治烏賊戰。

林姿妙說，她一生簡單做人、認真做事，連日來的追殺，已經嚴重影響她聲譽，打擊基層公務員士氣， 她再次表達嚴正抗議，並且全力捍衛自己清白，懇請司法、外界還她一個公道。