南科非你不可徵才活動 16日提供2500個以上職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，邀請14家南科大廠，提供2500個以上工作機會，是進入南科大廠的最佳時機，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年南科園慶是南科的重大慶典，在1月16日熱鬧登場，當天除了集團結婚、市集園遊會以外，今年勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心更擴大辦理徵才活動，當天共邀請14家南科大廠，提供2500個以上工作機會，可說是進入南科大廠的最佳時機，請民眾把握機會。



雲嘉南分署永康就業中心與南科管理局共同提供客製化徵才服務已行之多年，每年南科園慶時也會設攤共襄盛舉，今年更是擴大辦理「加入南科非你不可企業徵才專區」，活動於1月16日周日上午9時至下午1時，活動地點：南科管理局北側廣場（新市區南科三路22號）。

當天設攤的廠商有台灣積體電路製造、聯華電子、群創光電、晶元光電、瀚宇彩晶、能元科技、直得科技、宏捷科技、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、愛德華先進科技、緯穎科技、啟碁科技、帆宣系統科技共14家，提供研發工程師、製程工程師、設備工程師、IE工程師、系統工程師、產銷管理師、總務行政課員、業務人員、採購人員、資訊技術工程師、各類工程師、輪班正職技術員、倉管助理工程師、技術員(固定日班/夜班)...等多個工作機會。其中，緯穎科技產銷管理師月薪30K-60K元，還有其他工程師職缺薪資破6萬以上，另外聯華電子提供工程師約1000人，是進去該公司的最佳機會，群創光電擴大招募，今年再調薪，助理技術員月薪30000以上，工程技術員月薪33000元以上，更祭出期間限定加碼獎金（久任/住宿/交通補助），首年加薪24000元，設備副工程師月薪37100元起，首年加薪32000元，更多福利優於勞基法，請有興趣的民眾不要錯失良機，加入南科讓你2022年收獲滿滿。



永康就業中心表示，每年南科園慶活動都會吸引眾多民眾參加，園慶可說是南科一年一度的喜事，當天除了各種園遊會設攤外，並有集團結婚，今天集團結婚對數高達50對，創下歷年的新高，參加民眾都帶著歡喜的心情，除了園遊會外當天並有樂團宇宙人、旺福及木曜女神－溫妮黃于恩等現場演唱。

今年雖然全球疫情升溫，但南科廠商人才需求逆勢增加，有許多南科大廠設攤搶人才，更祭出比之前更優渥的條件來吸引求職者，所以請有工作需求或年後想轉職的民眾要把握機會，另外永康就業中心特別提醒，因全球omicron病毒使疫情再升溫，請參加民眾做好事先的準備，並且配合防疫工作，請全程配戴口罩，齊心防疫。另外永康就業中心1月線上徵才【百業薪旺 Happy 虎 year】活動，邀請25家廠商，提供超過870個工作機會，意者請點選下列網址報名及查詢職缺資訊：https://reurl.cc/Y918Kx。欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。