過年前移工宿舍加強查察　王鑫基：維護市民、移工健康

▲台南市勞工局，針對台南市聘僱50名移工以上之事業單位及其宿舍共61家完成查察，督促事業單位落實防疫指引等相關規定，共同守護移工及國人的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因Covid 19 疫情變化快速，加上近日桃園科技廠爆發移工群聚疫情，黃偉哲市長關心台南市民及移工的健康，指示針對轄內移工宿舍加強查察，24日起至今已針對台南市聘僱50名移工以上之事業單位及其宿舍共61家完成查察，督促事業單位落實防疫指引等相關規定，共同守護移工及國人的健康。

勞工局王局長鑫基表示，勞工局於查察過程中除對於「外國人生活照顧服務計畫書」要求事業單位要確實執行之外，仍再次提醒事業單位需依據勞動部2022年12月27日修訂發佈的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」新增的「雇主應辦理措施」落實辦理，以因應詭譎多變的疫情。藉由前述規定之落實，具體降低移工染疫的風險，進而保護移工與市民的健康。

王鑫基局長指出，這次查察結果發現10家事業單位及其宿舍不合格項目皆為「不同雇主所聘移工，或同一雇主所聘但所屬不同工作地點之移工，住宿於同一樓層」，王鑫基局長鑫基呼籲，防疫應事先預備以防患未然，事業單位應避免移工染疫後，造成的營運受到重大衝擊損失，進而衍生更多的營運困難，仍應未雨綢繆儘快安排好移工之住所避免混居。

勞工局將於農曆年後，針對不合格項目展開複查，並持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於LINE等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若事業單位或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。