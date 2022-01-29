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毛寶貝歡喜過新年　食衣住行「4大雷區」毛爸媽一次掌握

▲▼夏威夷豆、巧克力、葡萄乾是狗貓的毒藥絕對不要餵食寵物。高鹽和高糖的零嘴魷魚絲、肉乾、果凍、糖果等類也要禁止。（圖／新北市動保處提供）

▲夏威夷豆、巧克力、葡萄乾是狗貓的毒藥絕對不要餵食寵物。高鹽和高糖的零嘴魷魚絲、肉乾、果凍、糖果等類也要禁止。（圖／新北市動保處提供）

記者徐政璿／新北報導

農曆春節假期闔家團圓圍爐吃大餐，主人通常會替毛寶貝加菜或帶牠們走春拜年，新北市政府動保處叮嚀新年期間，毛寶貝食衣住行方面有許多特別要注意的4大「地雷區」，譬如替寵物加菜要注意禁忌食物，天冷該添加保暖衣物、如何尋找合法寄宿旅館、牽繩外出及搭車走春等應留意事項，毛爸毛媽都不可不知。

首先「食」方面，獸醫師徐愛明建議過年加菜除了要注意不要有骨頭、魚刺殘留，太油膩的食物不僅讓犬貓肥滋滋，還可能會傷害身體健康。另外零食甜點類絕對不要拿給牠們一起分享，特別是夏威夷豆、巧克力、葡萄乾等易造成狗貓肝腎損傷是致命毒藥。高鹽及高糖零嘴的魷魚絲、牛肉乾、米果、年糕、蜜餞、果凍等之類也要忌口禁止。

「衣」方面，只有犬貓出現感冒症狀、心血管疾病或早晚溫差大時，才需要穿衣服；寵物衣服材質通常都是聚酯纖維製作，容易使狗貓的皮膚起紅疹、過敏，除非是外出，一般不建議長時間讓寵物穿著。

動保處也建議，飼主出遠門所選擇的寵物「住」宿旅館務必先確認：是否為農委會網站合法寵物登記業者(https://reurl.cc/bk5Y5v) ；環境是否整潔寬敞並定時消毒；有無負評或意外紀錄；是否提供毛小孩生活紀錄；收費是否合理。

外出遠「行」時，攜帶犬貓外出一定要記得備妥牽繩和提籠，遇逢鞭炮聲響起防止牠們驚嚇走失。搭乘車輛出發前2小時以內及行駛中切勿餵食喝水以免暈車嘔吐，路途中每間隔2、3小時要讓毛寶貝有機會活動舒展筋骨。

新北市動保處呼籲，關心照顧毛寶貝健康與福利是每一位毛寶貝爸媽職責義務，在新年闔家團圓的日子裡，除了給予牠們物質及心靈上的溫暖，也希望能在食衣住行生活方面，盡力避免誤踩危險地雷區。凡是有備而無患，讓毛寶貝和家人平安、健康、歡樂迎接幸福虎年。

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