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「常見到的人」更討喜！科學證實日久真的會生情⋯99%都受影響

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲研究證實，出席率越高的人，越容易有人緣。（圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

人常說「見面三分情」、「日久生情」，這些並不是都市傳說，科學也證實了！美國行為學家約拿．博格（Jonah Berger）提到，其實人有99%的事「都受他人影響」，自己卻渾然不絕；更提到在一場實驗調查中發現，4名樣貌差不多的女學生，「出席率最高」的那一位，會被人覺得最有魅力。

約拿．博格（Jonah Berger）是賓州大學華頓商學院的行銷教授，著有暢銷書《瘋潮行銷》，專門研究行為改變、社會影響、流行等議題，他的名字也被不少台灣讀者記住，所出的書都被認定是「好看保證」。

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而他在新書《看不見的影響力》提到，其實人有99%的事「都受他人影響」，卻渾然不絕，例如人們投票，是因為其他人也去投；社會影響力不容小看，影響著人們買什麼物品、是否投資股票市場、捐錢、加入兄弟會、節約能源⋯等。

他還在書中舉例一個關於「日久生情」的案例，一名教授理查‧莫蘭德（Richard Moreland）在匹茲堡大學（University of Pittsburgh）開設人格心理課程，教室位於扇形階梯大講堂，可以容納近200人，男女學生各佔一半，而期末有一份加分的學術研究問卷，邀請同學們填寫。

問卷內容有4名女同學的照片，A、B、C、D，她們的外貌長得差不多，都是莫蘭德教授班上的學生，實際上是整學期都假扮成學生，跟大家一起上課。而這班心理課程的同學，都在不知不覺間成了實驗的一部分。

這4位假扮的女學生，會在上課前提早幾分鐘到教室，慢慢走到前排，也就是最多同學能看到的位置。上課時，她們安靜聽課記筆記，下課時收拾東西，跟大家一起離開教室。除了沒有真的選課外，和其他學生沒兩樣。

不過，4位女生上課的次數不一樣，這門課一學期要上40次，因此刻意安排：A女從來沒去上課，B女去5次，C女去10次，D女去15次。

▲▼大學課堂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲多數人覺得「出席最多次的同學」最有魅力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

問卷題目是，「覺得A、B、C、D多有魅力？想跟她們多相處嗎？想不想成為朋友？」結果出爐，多數人覺得「出席15次的D女」最有魅力，而出席10次的C女，又比出席5次的B女更好；而5次又勝過零次。這項實驗證明了，「常常見到一個人，會更容易喜歡他們。」

約拿．博格說，「日久生情」這概念乍聽之下不太可能，其實坊間有數百場實驗，都證實了這種現象。包括像大學紀念冊上的大頭照、廣告語、虛構的字詞、果汁，甚至是建築物，「人們見過的次數越多就越喜歡，只要熟悉了就會喜歡。」

而他說，「多看幾遍，喜愛程度就會增加」這件事本身就是很有趣的現象，不過更有趣的是——「我們對此渾然不覺」。像是莫蘭德教授的學生被問到，以前有沒有見過問卷上的人？幾乎沒人知道自己看過。

還有很多人認為，「見面次數」不可能會影響自己的看法，覺得不可能因為多見幾次，就覺得更有魅力，但從問卷的調查顯示，確實會如此。他認為，人們都低估了自己受到社會影響的程度，因為根本沒發現自己被影響，也找不到證據，但「看不見，不代表不存在。」

▲約拿．博格（Jonah Berger）撰寫《看不見的影響力》，繁體中文版由時報文化出版。（圖／時報出版）

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