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不滿值星官向上級打小報告　士官長暴怒揪衣領、賞巴掌下場曝

▲▼士兵,美國士兵,陸軍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃姓士官長因不滿劉姓值星官向上級通報他晚歸營，害他造道上即口頭管教，竟對劉男怒罵三字經。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台東報導

黃姓男子去年11月擔任空軍防空暨飛彈指揮部一等士官長，因不滿其和劉姓值星官報備將因故延遲歸營，而劉男卻仍向上級通報他未歸營，害他遭到上級口頭管教，一氣之下，怒將安全帽砸向劉男、拉住劉男的衣領，辱罵劉男「X你娘」，並對劉男賞巴掌。台東地院審理後，依強暴長官罪，判處黃男有期徒刑1年2月，緩刑2年，並須向公庫支付8萬元。

黃姓男子為空軍防空暨飛彈指揮部一等士官長，去年11月晚間，黃男向同連劉姓值星官之三等士官長報備，將因故延遲歸營，不料劉男卻仍向上級報告黃男尚未歸營一事，害黃男因此遭到上級長官口頭管教，黃男一時氣憤難平，竟怒持安全帽朝劉男狠砸，再揪住其衣領、賞巴掌，過程中更不斷辱罵「X你娘」、「X你媽」等語，直到2人的爭吵聲驚動其他同袍，同袍見狀才緊急上前將2人分開。事後，黃男則遭憲兵隊移送。

檢察官起訴時指出，黃男和劉男2人屬於同連，且劉姓男子為值星官，有行政事務指揮權，但黃男卻對劉男暴力相向，此舉已明顯嚴重破壞軍紀，斲傷軍隊士氣與戰力，依法將其起訴。台東地院審理後，則依違反陸海空軍刑法之強暴長官罪，判黃男有期徒刑1年2月，緩刑2年，並須向公庫支付8萬元。

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