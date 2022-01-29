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紅包袋別封口！過年紅包「14大禁忌」 小心犯了會破財

▲原PO發文問大家覺得若包3600元的紅包給幼稚園老師當作答謝妥當嗎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲過年紅包其實有很多眉角，14項紅包禁忌趕快學起來。（示意圖／免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

「壓歲錢」和「紅包」是農曆新年的重頭戲，除了裡面的錢讓人開心，同時也有旺財好運到、祝福喜事臨門的意思，不過紅包也是有眉角的，旺好運風水命學老師楊登嵙，列出14項紅包的禁忌、禮俗要注意，大家趕快學起來。

1. 新年紅包要用新鈔

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每到過年銀行總是排超多人，因為大家都要去換新鈔，而紅包要用新鈔是因為讓領紅包的人能夠換然一新，新的一年可以有新氣象，若是用舊鈔，表示喜氣跟財氣已經過去了。

2. 紅包袋要用新的

可能不少人都有過，臨時找不到紅包袋，就把手邊已經用過的紅包袋再次送出，但是把用過的紅包袋再包給別人，就好像是「好運已經被別人拿走」的意思，尤其紅包袋上面有去年生肖圖案更是明顯。

3. 金額要雙數

紅包要包雙數算是最基本的禮俗，因為好事要成雙，2代表「福祿雙喜」、6代表「六六大順」，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」，不過千萬別包數字「4」，因為4的諧音跟死相近，有著不吉利的意思，另外，也不能送空的紅包袋，也是不吉利象徵。

4. 紅包袋別封口

這個禁忌可能很多人不知道，紅包袋其實是不能「封口」的，過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，沒有封口財氣才能流通，若是封口了，就代表財氣被封住了。

5. 紅包別把錢摺起來

有些紅包袋是比較小的，有人就會把錢摺起來放進去，千萬不要這樣做啊，因為把錢對摺起來放進紅包袋，就好像是你把財運和好運對折，會讓財運阻滯不順暢。

6. 包給長輩的紅包要逐年增加

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，而晚輩包給長輩的是叫「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲，紅包金額一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，也有為長輩增福添壽之意。

7. 包給晚輩的紅包金額要一致

這個其實想到自己小時候就會知道了，若是知道自己兄弟姐妹的紅包錢比自己多，肯定很不開心，所以對於晚輩，最好都包一樣的錢，這樣才不會偏心。

8. 包給晚輩的金額不宜比長輩多

就算你跟晚輩再好，也不能包得比長輩多，避免不給長輩面子的問題發生

9. 別在長輩面前把紅包打開

就算你再想知道紅包有多少錢，也不能當場拆開來看，這是一件非常失禮的事，通常比較容易發生在孩子身上，若是有小孩的，一定要好好叮嚀。

10. 別單手收紅包

收紅包的時候要注意，一定要雙手接過並說上吉祥話，這是最基本的尊重，而且單身接東西本身就是不禮貌的行為，收紅包更是如此。

11. 百元鈔來代替千元鈔

這點大家可以學起來，用百元鈔來代替千元鈔，會更紅包份量更重一些，而且紅色百鈔更加喜氣，拿出來看時也會覺得更有福氣。

12. 紅包掉地漏財

拿紅包的時候，除了不能單手收之外，千萬不要讓紅包掉在地上，那可是會漏財的啊。

13. 紅包錢不可花掉

拿到紅包很開心，但是不可以馬上花掉，要將把紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後從到自己的銀行戶頭，這就是你的發財金，若是拿到紅包就立馬花掉，是會漏財的。

14. 紅包直式正財、橫式偏財

這點也很多人不知道，如果想祝福對方事業正財順利，可以使用「直式」紅包袋，若是想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，可以使用「橫式」紅包袋。

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