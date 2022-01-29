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休假被工作訊息轟炸！LINE大頭貼「隱藏功能」3步驟幫神隱

▲▼ 抓狂,憤怒,崩潰（圖／記者劉維榛攝）

▲很多人就算休假，仍會頻頻收到工作訊息。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

工作和生活有時難以切割，像是就有不少人在休假時，仍會被LINE訊息轟炸，真的超惱人！不過，該怎麼好好把握假日，婉轉告訴其他人自己現在不方便回訊息呢？其實LINE早有1個超神功能可以解決。

LINE大頭貼除了可以放照片、虛擬頭像，其實也可以透過「純文字」來呈現。首先，用戶進入LINE個人檔案後，可直接點按大頭貼的小相機，或是從右上角的齒輪「設定」進入頁面，再點按大頭貼的小相機。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼LINE大頭貼可以用純文字來呈現。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

接著，螢幕會顯示3個選項，分別是開啟相機、選擇照片或影片、使用虛擬人像，若要使用純文字的大頭貼，則按第1個「開啟相機」，並從下方選「文字」，點選後即可輸入文字。

輸入文字後，還可以選擇背景顏色、文字位置，讓大頭貼更加多樣。調整好位置後，點按箭頭、完成，即可婉轉表示自己目前休假，不便回覆工作訊息。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼輸入文字後還可設定背景顏色。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

除此之外，現在正逢農曆春節，如果不想要把「發福」的照片秀給大家看，或是單純想在大頭貼寫些祝福、吉祥話，以增添過年氛圍，同樣可以透過這個方式來呈現。

▼大頭貼也可以打些吉祥話。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

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