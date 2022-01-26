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開戶加LINE遭調職！保全「好想搭訕蘿莉」出沒她餐廳　妹子大崩潰

▲▼LINE，滑手機，聊天，私訊。（圖／記者許力方攝）

▲保全超噁加LINE想認識。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近一名女網友指控，去銀行開戶，行員竟私抄電話給保全，事後行員遭解聘、保全則被調職。怎料惡夢還沒完，一名疑似保全的男網友在臉書表示「一身黑色蘿莉系服裝...好想搭訕好暈」，接著喊話要去餐廳捧場，事後原PO也證實，保全帶著2名友人到場，所幸當時PO不在，但已造成她身心恐懼。

本站報導《板橋妹銀行開戶　保全「加LINE想認識」：個資不會外流》，事件回到22日，原PO去了板橋某銀行開戶，結果離開後，發現被保全加LINE，而對方也坦言，電話與名字是同仁給的，「即使妳不打算跟我認識，也不要怪罪這位同事，他那邊得到的名字跟電話也不會有任何外流，請妳放心。」

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▲▼ 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲保全偷加LINE，簡訊全文 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO氣得向總行客訴，而板橋分行經理也傳訊致歉，「初步了解保全及同仁疏失，自責沒把同仁教好，公司會處理這兩位失職人員，一定會給您一個交代。」事後，經理再打來告知，行員解聘、保全調職，並在主管把關之下，看著保全把聯絡資料給刪除，接著希望能向原PO和解。

不過保全似乎繼續糾纏原PO，查看Dcard留言串，有一名女網友突然發問「請問原PO當天是穿黑色蘿莉造型跟黑貓長襪嗎？」接著貼上另一名網友的臉書貼文，疑似就是保全本尊，上頭提到「好難得在XXX看到綁雙馬尾，好正好可愛的妹子，而且還一身黑色蘿莉系服裝，還有黑貓長襪，好想搭訕好暈，難道是什麼Coser之類的嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲疑似保全在臉書噁心發文，原PO證實對方真的來過 。（圖／翻攝Dcard）

原PO驚嚇表示，「我的天...是我是去開薪轉戶，的確是餐飲業，公司名稱跟職稱都有。」而女網友再貼出保全FB留言，「好像是在XXX工作的欸，是不是該去捧場？」

正當大家提醒原PO要小心之餘，原PO在昨日毛骨悚然回報，「今天下午來過嘍...同事說的 還好那時候我不在。」

到了今日深夜，原PO朋友也還原當時狀況，「1/25日下午保全帶著兩名朋友，全部皆穿著西裝，進入我朋友打工的店消費，但剛好我朋友那時候還沒上班，沒有與保全遇上，朋友今天上班時給同事們看保全照片，其中一名同事認出下午來店的保全。」

面對保全脫序肉搜，又出沒在原PO職場的狀況，朋友既心疼又氣憤直呼，沒有意外的話會提告，更指責銀行漠視處理，「銀行電話中口口聲聲說不會讓保全來後續騷擾原po ，沒想到下午就被打臉」、「目前朋友精神狀態不穩，無意間看了一些PTT留言也影響到心情，所以明天不會出來回覆大家，不用擔心她的安全，也謝謝迪卡陌生人對她那麼關心。」

▼友人心疼透露，原PO現在精神狀況不穩。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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