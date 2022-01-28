行道安平行　台南安平道壇道教文物展天后宮媽祖學院登場

▲台南安平開台天后宮28日起至3月6日止，在天后宮媽祖學院展出「安平道壇道教文物展」，內容展出安平道長世家的歷史、法器等，歡迎民眾的蒞臨參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導



台南安平開台天后宮28日起至3月6日止，在天后宮媽祖學院展出「安平道壇道教文物展」，內容展出安平道長世家的歷史、法器等，並有繡工華美且已失傳技法的百年絳衣（道衣），且也有模擬「祈願刀梯」、「步罡踏斗」來讓民眾驅邪避厄求平安。

安平開台天后宮28日上午舉行展出開幕儀式，民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華、第四分局分局長王子維及市議員盧崑福、李啟維及多位里長共同參與。

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▲王浤儒道長介紹百年歷史的絳衣。

民間俗語說「三年出一個狀元，三十年出不了一個道長」，傳統道門玄學中「山醫命卜相」五術(山看山看風水、醫-醫術、命-為人改運算命、卜-卜卦，相則是觀來人面相)，更說明了道長養成的漫長與知識量豐富涉獵之廣博。安平的宗教資源豐富，除了擁有高密度的廟宇及廟埕文化外，祭典科儀更是精采紛呈。

籌辦這次「行道安平-道教文物展」的安平道壇，由王德和道長繼承安平傳奇道長「慶元公」的衣缽，再培養出其子為接班人王浤儒道長，可以說是難得的道長世家！

這次特展的內容，是對仙逝半世紀的薛慶元道長的感念與道教信仰的傳承。「慶元公」是安平人對薛慶元道長的敬稱，早期的安平更是流傳著「喪喜事都找慶元」，可見慶元公在安平六角頭廟宇祭典科儀中的地位！不僅道法祭儀功底紮實，薛道長知識淵博，待人和藹，也深受地方人士敬重。更無私地將自身技藝與法器盡數傳授給王德和道長。

特展的主要展品為「慶元公」薛慶元道長的法器、道衣與文檢以及安平道壇保存的珍貴安平民俗文物。在眾多展品中，最引人注目的即是有近百年歷史的道衣(絳衣)。絳衣底布鮮豔如初，保存良好。全衣為手工縫製，繡工華美，其中內含失傳技法-「冰蔥」。「冰蔥」是在繡線表面鍍上鋁箔，使其具有金屬光澤，並帶有金屬特有冰涼觸感，可謂傳統繡補工藝的精品。

不僅有著充滿神祕感的珍稀道教文物，也有神明當見證人的買賣立約珍貴文件，展場特地搭設實體道壇，展出古董繡織品，以及上達天聽的祈願梯，還有驅邪避厄、清淨身心的罡斗步陣體驗，拉近民眾對道教文化的距離！

安平開台天后宮主委盧友禮表示，開台天后宮與安平道壇淵源頗深，王德和道長與天后宮安平廟宇與地方長期合作無間。王浤儒道長更是在年方13歲，協助開台天后宮大年初一爆滿的改運人潮而與天后宮結緣。從青澀的國中生一路晉升為獨當一面的道長，至今已24年，而且這個緣份會一直延續！這次特地選在安平開台天后宮-媽祖學院展出的道教文物展，可以說是安平第一道長世家的傳承與安平廟宇科儀的歷史文化呈現！

安平開台天后宮主委盧友禮表示，展場位置在安平開台天后宮媽祖學院，1月28日至3月6日每日上午9時~17時，除夕、春節期間不休展，全程免費，並有專業覽註點解說（依疫情規定得取消或更動），開春新年，正是祈求安平護佑的好時期，「行道安平，平安道行」安平道壇道教文物展歡迎民眾的蒞臨參訪！