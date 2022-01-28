台南新增確診個案18712　黃偉哲：落實實聯制第一時間匡列

▲台南市長黃哲指出，台南市新增1位確診者案號18712，因實聯制做得相當落實，市府在第一時間及時匡列相關人士，完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃哲指出，台南市新增1位確診者案號18712，23日在高雄跟18703一起共同用餐，18703是宜蘭飯店感染鏈感染者，是高雄人，他回高雄跟18712來用餐，18712在26日出現症狀，因27日得知18703已經確診，自己去就醫做PCR發現是陽性，加上實聯制落實，第一時間及時匡列相關人士、完成清消。

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黃偉哲說，所以18712聚餐之後3天就已經感染、確診，台南市政府及時來加以進行匡列，總共匡列32位居家隔離，有281多位自我健康監測，這都是在第一時間就做，因個案在銀行工作，都做相當好的實聯制，幾乎都沒有漏網之魚，所以，在第一時間能做匡列。

黃偉哲說，過年期間台南市疫苗接種不打烊的，還是有相當多的診所配合來幫忙接種疫苗，另外在大年初一，在安定真護宮，有提供大型疫苗施打站，來進行施打。人會放假，病毒沒有放假，所以還是要非常的小心。基本上，市府防疫工作是不會停，也希望大家多配合，出入公共場所，一定要做好相關的防護來減少被感染的機會。疫苗施打，第三劑的加強劑也趕快去施打，那就減少被感染的機會。

黃偉哲說，台南市過年期間，也提供從外地返鄉，或是從外地回來台南的民眾他的一個免費的快篩試劑，分別在高鐵台南站、台鐵台南站、新營火車站，有提供免費的快篩試劑，只要憑身分證還有車票，就可以來索取，既保護自己，也保護家人，如果本身沒有外出，但是想要去購買快篩試劑，市府也歡迎可以自己去購買來快篩，如果有症狀了，就千萬不要再去做快篩，已經有症狀就趕快去醫院就醫。

黃偉哲說，我們也呼籲一些診所，如果碰到上呼吸道感染，類似感冒的人，就趕快給他先做快篩。快篩試劑市府已經提供了3萬劑，相信這個量能是足夠的，所以台南市特別要用快篩的採購，還有加強防疫旅館的建置，還有疫苗施打的部分，三管齊下，希望能夠對相關防疫做得更加得周全。