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徐榛蔚向同仁拜早年！以身作則施打第3劑　籲春節作好防疫

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣府各局處向全體同仁拜早年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚前往縣府各局處向全體同仁拜早年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

辭舊歲、迎新春！花蓮縣長徐榛蔚、副縣長顏新章及秘書長張逸華27日前往縣府各局處向全體同仁拜早年，感謝同仁一年來的奉獻與付出，同時呼籲大家連假期間務必做好防疫措施，保護自己也保護他人，並祝福大家新春愉快、福虎生風過好年！

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣府各局處向全體同仁拜早年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

27日上午徐縣榛蔚一行人前往縣府客家事務處、花蓮縣消防局、教育處、文化局、環保局、警察局、地方稅務局、衛生局等單位辭歲迎新，下午則前往府內各處室拜早年。縣府各局處發揮創意，齊喊創意口號、吉祥話，充分展現幸福花蓮的健康活力，為年節前夕最後一天上班日畫下圓滿句點。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣府各局處向全體同仁拜早年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，受到疫情影響，去年是個艱辛的一年，有賴縣府同仁恪盡職守，累積豐富的防疫經驗，讓鄉親不致恐慌，合力對抗疫情。相信未來在縣府與鄉親攜手合作下，地方產經蓬勃發展，期勉同仁全心投入為民服務的工作，推動地方建設與觀光，守護全體縣民的權益與福祉，讓花蓮後代子孫擁有更幸福璀璨的生活。她也鼓勵大家秉持為民服務的熱忱，竭盡心力完成民眾託付的重擔，將花蓮打造為人人稱羨的幸福城市，讓人民感受到實質的幸福。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往縣府各局處向全體同仁拜早年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

一行人前往衛生局與同仁們辭歲後，徐榛茶隨即到衛生所施打第三劑疫苗，以身作則之外，同時她也呼籲外地遊客施打完第三劑疫苗後，再行前往花蓮旅遊度假，也提醒鄉親，個人防疫措施一定要做好、做滿，外出應全程佩戴口罩，並要勤洗手、勤消毒，落實防疫工作，如有身體不適請立即就醫。

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