▲太平輪海難73週年追思，首度移師基隆沙灣歷史文化園區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局27日首度在整修完成後的沙灣歷史文化園區舉辦「太平輪海難73週年追思活動」，市長林右昌期許市府這幾年的努力成果，能夠為太平輪的罹難者及家屬帶來心靈上的慰藉。

林右昌說，邁入73周年的太平輪追思活動，首度在整修完成後的沙灣歷史文化園區舉辦，從幾年前將紀念碑從營區釋放出來，再到陸戰隊營區遷移，完成周邊法國公墓、校官眷舍及司令官邸等歷史建物整修再利用，整個沙灣歷史文化園區完成公園化。

▲基隆市長林右昌盼太平輪的罹難者家屬有更多的慰藉。

林右昌表示，希望市府這幾年的努力成果，讓太平輪的罹難者家屬有更多的慰藉，也讓更多的民眾來到這裡以後可以看到歷史的軌跡、更瞭解這段歷史，也希望讓太平輪的罹難者以及家屬，能夠獲得心靈上的支持。

林右昌致詞時，特別感謝文化部前部長鄭麗君以及客委會主委楊長鎮的督促，以及時任海軍司令黃曙光上將的全力支持，先是將營區圍牆拆掉退縮，讓民眾與家屬能夠自由地追悼，後來更因為大基隆歷史場景的計畫，協調軍方調整戰備規劃，將整個營舍遷移，讓沙灣歷史文化園區得以順利完成。

▲基隆市政府27日首度在整修完成後的沙灣歷史文化園區舉辦「太平輪海難73週年追思」。

文化局長陳靜萍說，去年10月完工的沙灣歷史文化園區，將周邊幾個具有歷史意義的景點縫合起來，讓基隆的歷史場景、空間重現，這是對於文化價值的進一步思考，期許透過空間改造，讓多人可以走訪此處，看見並銘記每一段真實發生過的事件與背後的意義。

陳靜萍還提到，今年太平輪追思活動搭配沙灣歷史文化園區導覽，讓家屬與參與民眾在追思的同時，能更瞭解基隆在地歷史文化，把歷史文化價值帶入生活空間，讓多後代世人關注時代故事，共同面對歷史的記憶，重視過去，才能創造現在。

文化局表示，1949 年1月27日一艘由中國上海航向台灣基隆的太平輪，在舟山群島附近海域與貨輪建元輪相撞發生海難，不幸造成近千人罹難。透過每年紀念追思活動，希望戰亂期間追求自由的重要移民歷史，能隨著後人齊憶憑弔，轉化不同時代意義，提醒世人珍惜台灣這塊土地的自由民主。

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