基隆漁會正濱大樓夜間點燈　《以光展演》小年夜起驚艷登場

▲基隆漁會正濱大樓夜間點燈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆年節夜間必看亮點！繼要塞司令官邸與校官眷舍陸續進行夜間點燈，已修復完工的漁會正濱大樓，近日夜間照明建置完成，基隆市文化局26日宣布自農曆春節小年夜起，漁會正濱大樓夜間點燈《以光展演》將隆重登場，每晚6點到9點，每半小時將完整動態演出，一睹夜間古蹟之美。

陳靜萍表示，從歷史價值來看，漁會正濱大樓作為過去台灣北部最重要的漁業行政中心，完整地保留了日治時期的建築特色及風格，在漁業文化傳承和象徵上，別具意義。

▲《以光展演》小年夜起驚艷登場。

陳靜萍說，這次與過去曾多次擔任台灣燈會光環境、2010上海世博台北館等大型活動照明設計的設計團隊討論，以「光」與「生活」結合的觀點出發，將大樓的漁業產業意象呈現出來，特別想要彰顯此建築的平實、簡潔，並帶出漁業產業建築的特有象徵，創造漁事生活和在地居民的緊密連結。

陳靜萍提到，過去名為「水產館」的漁會正濱大樓，建築風格富含漁業色彩，從主入口遠看近似一條魚的魚頭，充分展現了大樓的漁業意象。這次夜間照明建置，便透過照明設計去刻劃魚首入口意象，透過光效動態展演，演繹魚往前進的水紋流動感，建築在動與靜之間自然遊走，整棟建築佈光形式也隱喻著「魚」從海上來的豐盛收穫意涵。

▲過去名為「水產館」的漁會正濱大樓，建築風格富含漁業色彩。

文化設施科長吳純明表示，除了主入口魚首意象的展現外，在東側牆面棚架遺痕的照明設計也是這次夜間照明建置的一大亮點。在水產館時期，大樓東側牆面與魚市場棚架連接，是過去漁業作業的場所，後來棚架拆除，現在只能到拆除後的遺痕；這次的照明設計便將棚架遺痕勾勒出來，透過光的軌跡展現歷史的痕跡。

漁會正濱大樓夜間點燈《以光展演》將會從1月30日小年夜晚間登場，自晚間6點到9點，動態展演約2分鐘，文化局邀請民眾春節過年期間，前來基隆走春，春節期間一起來基隆，感受古蹟夜間之美。

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