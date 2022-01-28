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普林思頓高中職員確診！到幼兒園幫修電腦被傳染　北市疫情燒進4校

▲▼普林思頓高中傳出有職員確診（圖／摘自普林斯頓高中網站）

▲普林思頓高中傳出有職員確診。（圖／摘自普林思頓高中網站）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，北市房仲一家3口群聚擴大，松山區一名幼兒園和補習班老師確診，之後又傳出數名學生及1名家長昨晚確診，北市府將派車前往敦化國小擴大採檢，另傳西松國小、光復國小也各有一人染疫。北市普林思頓高中（前身為育達高職）今（28日）證實，昨接獲北市府通知有行政人員染疫，但因學校早在21日起就放寒假，加上確診者為行政人員，目前沒聽說有篩檢車要到校。

台北市房仲一家3口群聚案持續延燒，在松山區普林思頓高中附設點點幼兒園老師確診後，匡列幼兒園及補習班共147人居家隔離，其中補習班的3、4名學生及1名家長昨天晚間確診，北市府衛生局將前往學校篩檢，今天上午，《ETtoday新聞雲》致電松山區敦化國小，校方坦承，今天下午將有衛生局的人員到校內進行篩檢；另包括光復國小、西松國小，也傳出有學生確診。

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北市教育局表示，因為21日學校就開始放寒假，評估風險不高，只是基於保險起見而採檢，故僅要求確診者的同班同學與老師今天下午到校採檢。

▲▼普林思頓高中傳出有職員確診（圖／摘自普林斯頓高中網站）

▲普林思頓高中前身為育達高職。（圖／摘自普林思頓高中網站）

此外，北市一所幼兒園的高中部教職員前往幼兒園協助維護電腦而染疫，《ETtoday新聞雲》致電北市普林思頓高中校長劉育仨，他證實昨天接獲北市府通知，有一名行政人員染疫，但目前並未接獲有採檢車要到校內擴大採檢的通知，推測需要採檢者名單，應是由北市衛生局主動通知，而學校早在21日起放寒假，加上確診者為行政人員，跟學生與老師接觸不多，師生的染疫風險應該偏低，但實際狀況，還是以北市府說明為主。

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