「5＋9專案」返家確診！北市機組員「自主管理期」染疫　Ct值高將二採

▲台北市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局27日公布，一名台北市境外移入（案18648）足跡，於1月17日美國入境，1月23日返家加強自主健康管理，並於1月26日採檢陽性。據了解，個案為一名機組員人員，因為採「5+9」檢疫方案，因此1月23日才是加強版自主健康管理，由於Ct值大於30，因此將二採確認是否為舊案或偽陽。

北市衛生局說明，台北市境外移入個案（案18648）為50多歲男性，於1月17日美國入境，1月12日、1月22日採檢皆為陰性，1月23日返家加強自主健康管理，並於1月26日採檢陽性，目前已經收治住院，Ct值大於30；個案曾經於1月26日到過臨沂街青菜攤、中正區金山南路一段東門御園坊金山門市。

針對為何在「加強版自主健康管理」期間可外出？台北市政府表示，因為案18648是一名機組人員，採「5＋9（5天居檢、9天加強自主健康管理）專案」入境，所以才可以在1月23日返家進行加強版自主健康管理；由於個案Ct值偏高，所以將於48小時內二度採檢，確認是否為舊案或偽陽。

北市衛生局指出，案18648的CT值大於30，因為是在自主健康管理期間，所以可以外出；因為個案無法說明攤位具體位置，因此足跡僅公佈「臨沂街青菜攤」，但公共場域已完成清消，並安排2人採檢。