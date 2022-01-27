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最多2萬人！大阪加強防疫警戒　環球影城今起限制入園人數

▲▼日本環球影城休園空拍角度曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪環球影城先前曾因疫情休園。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本27日新增18個道府縣進入蔓延防止重點措施，加上現有的實施地區，全國共34個都道府縣加強封鎖。疫情嚴峻的大阪同樣也在實施對象內，環球影城則是配合封鎖限制，訂出入園人數上限，直到2月20日為止，每天最多僅開放2萬人進場。

根據日媒報導，大阪、兵庫以及京都等地區27日起正式實施蔓延防止重點措施，最快2月20日才能解禁。其中位於大阪的環球影城受此影響，也開始限制入園人數，未來每天最多開放2萬名遊客入內遊玩。

不過根據大阪環球影城表示，由於1、2月本來就是淡季，再加上疫情影響，實際上會需要實施限制的可能性應該不高。大阪環球影城也強調，如果是已經購買入場券的民眾，不需任何手續，門票的有限期限將自動延長至6月。

日本27日新增18個地區進入蔓延防止重點措施，分別為北海道、青森、山形、福島、茨城、櫪木、石川、長野、靜岡、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、福岡、佐賀、大分、鹿兒島等地，預計實施25天至2月20日。另一方面，先前就已經宣布進入蔓延防止措施的廣島、山口以及沖繩等3個縣則是延長至2月20日。目前共34個地區實施蔓延防止措施。

另一方面，截至27日晚間6時為止，日本全國新增7萬8931例確診，連續3天創下疫情爆發以來的新高。

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