　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克：特斯拉2年內不推新車「拚全自駕和機器人」

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克表示，特斯拉未來2年目標是全自動駕駛、人型機器人。（圖／路透）

文／中央社

美國電動車業巨擘特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天表示，特斯拉今年和明年最重要的產品將不是新車，而是全自動駕駛軟體及預期能協助生產工作的人形機器人。

路透社報導，一些特斯拉的駕駛因預期全自動駕駛功能不久將實現，而花費了1萬2000美元（約新台幣33萬元）購買特斯拉自駕軟體套件。目前有6萬特斯拉駕駛正在測試最新版自駕軟體，其他自駕軟體企業只能妄想這個規模。

馬斯克（Elon Musk）在特斯拉財報會上表示：「我們今年若沒能讓全自動駕駛比人類駕駛安全，我會震驚。」他還預告，全自駕將成為「特斯拉最重要的利潤來源」。

馬斯克指出，從財務角度來看，自動駕駛有「絕佳好處」，例如自駕計程車（robotaxi）能讓一台車使用率提高5倍，因車主不用車時可派去載客。

不過，這位電動車產業最知名億萬企業家所提出的大膽承諾，仍面臨重大挑戰，無論是技術或監管層面。

特斯拉的自動駕駛技術運用攝影機和人工智慧（AI），避免其他對手如Waymo等也採用的雷達和光學雷達（lidar，又稱光達）等技術，但這種做法招致批評。

光達製造商Luminar的執行長羅素（Austin Russell）便告訴路透社，自駕技術「必須要能夠不只看到一個人，就在正前方，還得要有99.999999999%的可靠度。即使只壓過人一次，也非令人可接受的答案」。

研究自駕車安全多年的美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）教授古柏曼（Philip Koopman）則指出，有個大問題是，若規模放大，不尋常的情況經常會意外出現。

他說：「若出現機器學習尚未被教導的新狀況，沒有人類駕駛來應付安全問題，很難確保全自動駕駛車輛的安全性。」

馬斯克還透露，特斯拉工程師正努力在明年推出名為Optimus的人形機器人，最終可解決人力短缺問題，短期則或許能夠在工廠搬運物品。

馬斯克表示，機器人的重要性可能高過車子。「我認為隨著時間推移，機器人有潛力成為比車輛更重要的產業。」

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
486先生道歉「下次請吃飯」挨轟！三度滅火：我真是白癡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《彭博》公布1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

馬斯克：特斯拉2年內不推新車「拚全自駕和機器人」

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

立陶宛總統呼籲內閣　解決「台灣代表處」名稱問題

美國2021年第4季GDP「爆增6.9%」　1984年以來的最佳表現

彭博社分社長讚：台灣「經濟成長率6.3%」　就像回到了90年代水準

老公失聯12天搞二婚　四寶媽作家過勞流產，一年後得知真相心碎

聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

銀河系詭現神秘訊號！每18分鐘能量爆衝1次　疑是超靠近地球新天體

Omicron威力猛！　馬來西亞單日新增確診再飆破5000例

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

女偶像「約砲海量粉絲」性愛片瘋傳！　不堪真相被挖出…網一看傻眼了

《彭博》公布1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

馬斯克：特斯拉2年內不推新車「拚全自駕和機器人」

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

立陶宛總統呼籲內閣　解決「台灣代表處」名稱問題

美國2021年第4季GDP「爆增6.9%」　1984年以來的最佳表現

彭博社分社長讚：台灣「經濟成長率6.3%」　就像回到了90年代水準

老公失聯12天搞二婚　四寶媽作家過勞流產，一年後得知真相心碎

聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

銀河系詭現神秘訊號！每18分鐘能量爆衝1次　疑是超靠近地球新天體

Omicron威力猛！　馬來西亞單日新增確診再飆破5000例

騎士摔車「瞬間爬起狂衝」！8秒驚險逃死　網冷汗：軟腳就完蛋了

刮刮樂怎選容易中？彩券行店員曝「發財秘招」！網驚：以前都買錯

影／羅霈穎猝逝留4億！不婚不生族如何立遺囑｜行動法庭 精華｜蘇家宏

WSBL封關戰大驚奇　台元5連勝與國泰並列例行賽龍頭

《彭博》公布1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

野生「水行俠」恢單後身材大走鐘！分居老婆獨自住露營車

證券期貨業可到中國設子公司！　金管會拚6月完成修法

馬斯克：特斯拉2年內不推新車「拚全自駕和機器人」

美國27種子柯林斯橫掃前法網冠軍　決賽對手球后巴蒂讚她凶狠

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

貓咪視角探險主人幫戴相機　超萌下巴&狂奔腳掌全入鏡

國際熱門新聞

立陶宛總統呼籲內閣　解決台灣代表處名稱問題

辣媽淪性奴被20男硬上　遭凌虐後竟被丟包等死

馬斯克：特斯拉2年內拚全自駕和機器人

四寶媽作家

世紀韻事：伯恩斯坦與《西城故事》

銀河系詭現神秘訊號！每18分鐘能量爆衝1次

彭博社分社長：台灣經濟成長率6.3%　像90年代

美國2021年第4季GDP爆增6.9%　1984年以來最佳

已婚女拒愛遭報復！她被輪流性侵後遊街示眾

1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

莫德納加強劑半年後效力降6.3倍

聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

9歲童爽當富豪　生日禮物是一棟豪宅

木乃伊內首見「胎兒」！完美保存2000年

更多熱門

相關新聞

美國2021年第4季GDP爆增6.9%　1984年以來最佳

美國2021年第4季GDP爆增6.9%　1984年以來最佳

隨著企業補充即將耗盡的庫存，以滿足對商品的強勁需求，美國經濟在第四季度加速增長，幫助美國在 2021 年實現近四十年來的最佳表現，美國商務部27日公布的統計數據指出，在2021第四季GDP成長率為6.9%，也帶動了整個年度成長率表現。

聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

辣妹懷孕「臉誇張水腫」驚呼：這誰？

辣妹懷孕「臉誇張水腫」驚呼：這誰？

登山男攻頂拍照卻滑倒　狂墜60樓高懸崖

登山男攻頂拍照卻滑倒　狂墜60樓高懸崖

消費者報告：電動休旅可靠性最差

消費者報告：電動休旅可靠性最差

關鍵字：

北美要聞特斯拉馬斯克機器人自動駕駛

讀者迴響

熱門新聞

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

黃珊珊稽查酒吧　抓到居家檢疫者

486先生道歉挨轟！三度為抄襲滅火

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

南方雲系北移挾劇烈雨彈！除夕急凍10℃

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

澎恰恰再爆跳票400萬　「封鎖債主」合作夥伴提告

更多

最夯影音

更多
聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面