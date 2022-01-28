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《聲林》後台選手即興創作　阿蘭後勁超強神改編茶裏王！拾壹、九九助攻更驚豔

▲《聲林之王3》選手們創作實力超強，隨手一瓶茶裏王都能唱出精彩旋律。（影／ETtoday）

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

▲您的《聲林》急智歌王已上線！隨點隨唱讓特派員思綾超驚豔。（圖／翻攝自影片，下同）

娛樂中心／綜合報導

《聲林之王3》戰況越來越激烈，每位選手都用盡全力發揮，就是希望每一次在舞台上都能有最完美的演出，選手們台上優異的表現，都來自於私底下不停地苦練與用心準備，而《聲林之王3》選手們，其實各個都有超強創作實力，這次的《放聲週記》就由放聲特派員思綾到後台突襲選手們！看看他們備賽時都在做些什麼，也給出即興改歌隨堂考，超神改編讓思綾對學弟妹們的創作實力大感驚豔！

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

光是讓選手們拿著一瓶茶，每個人就彷彿被開啟開關一樣，兩三下唱出即興創作，Lark用磁性嗓音開第一槍，柏霖邊唱邊生歌詞、最後超ㄎㄧㄤ結尾讓戰友們一起大笑，艾瑞瑞拿手的R&B風格看似輕鬆但卻後勁超強，ACE的饒舌版則將彩衣逗得樂不可支，人氣王九九獨特的爆發力在即興創作也展露無遺，邱軍聽完之後驚呆：「你們怎麼想那麼快！」

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

李杰明表示自己在中場休息時都再繼續練習、準備下一場比賽的歌，一說完李拾壹馬上接：「意思是他很確定會有下一場了！」思綾看到選手們那麼認真，當然要來點即興隨堂考，沒想到各類主題都難不倒實力堅強的選手，就連隨手拿到的茶裏王，都能信手捻來寫出一段好聽到炸的旋律，阿蘭的自彈自唱，配上李拾壹的即興Beat還有九九的最美合聲，根本直接可以搬上《聲林之王3》的舞台。

▲▼茶裏王,聲林之王,即興,創作實力。（圖／翻攝自影片）

來到《聲林之王》的舞台，每個人心中都有一個想追尋的夢想，而茶裏王為想在舞台上發光發熱選手們加油打氣，用行動支持選手，多次茶裏王MVP獎項讓選手驚呼連連，鼓勵他們只要「做喜歡的事」就能「回心中的甘」。這次的放聲週記看到選手們精湛的表現，也讓人更加期待之後的戰況，繼續鎖定《聲林之王3》，跟茶裏王一起為你喜歡的選手加油打氣。

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