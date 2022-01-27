頭過「聲」就過　新年動動身體抽iPhone 13

活動小組／台北報導

《聲林之王3》正如火如荼播映中，隨著賽事不斷升級、3/11(五)冠軍之爭即將來臨，節目越發緊張刺激。同時，為了更進一步接近民眾，《聲林之王》特別在北車B2紅藍線交界處的連通道旁，設立《聲林之王—喜從天降大挑戰》互動遊戲。參賽者只要站在遊戲區內揮手，取得螢幕控制權後便可開啟挑戰；過程中參賽者只要移動身體控制螢幕中的人物，迎接從天而降「聲、林、之、王」四個字，累積超過80分，手機掃描QR Code就可以登錄資格參加抽獎。





▲1/5(三)～2/25(五)到捷運台北車站B2藍紅線交界處連通道旁玩聲林遊戲，闖關成功就可以登錄資格抽iPhone喔。(圖／活動小組)



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▲玩《聲林之王—喜從天降大挑戰》，挑戰成功就可以登錄資格抽iPhone 13等500多項好禮。(圖／活動小組)

《聲林之王—喜從天降大挑戰》吸引不少北捷遊客、通勤族的目光，目前為止已有民眾創下265分的高標紀錄，許多前來挑戰的遊戲高手們都還未能突破265分高點。距離活動截止時間2/25(五)僅剩一個月時間，有志挑戰高點的夥伴們，記得從北車M3(天成飯店)、M7(中山北路)、M8(公園路)、M6(凱薩飯店)、M4(台鐵高鐵-南一門)等出入口進到B2紅藍線連通道，一起來動動身體，挑戰遊戲紀錄外，還可以參加抽獎！累積80分後，登入ETtoday會員便可登錄資格參加iPhone 13、FUJIFILM instax mini 11拍立得等500多項好禮的抽獎！溫馨小提醒，事先 下載ETtoday新聞雲App 完成會員註冊，可以加速整個遊戲的進行速度喔。《聲林》遊戲簡單好玩又有獎品可以抽，走過路過千萬不要錯過！ 活動詳情請見這裡>>>



《聲林之王—喜從天降大挑戰》

● 活動時間：2022/1/5(三) - 2022/2/25(五)，每日06:00開啟。

● 活動地點：捷運台北車站地下二樓，淡水信義線與板南線的連通路口上（鄰近出口M3天成飯店、出口M7中山北路、出口M8公園路、出口M6凱薩飯店、出口M4台鐵高鐵（南一門））

● 活動說明：

一、請站立於地板上移動區域標示處，並舉起您的右手3秒，取得互動螢幕主控權。

二、請移動您的身體控制螢幕中的人物，迎接從天而降的「聲、林、之、王」四字，遊戲結束後，積分超過80分的參加者，即可獲得乙次抽獎登錄機會。（每天都可參加一次資格登錄）

三、挑戰成功者，請掃描屏幕中出現的QR code進行抽獎資格登錄，每人每日限當天登錄抽獎資格一次；當天完成者，無法隔日登錄參加抽獎資格登錄。

● 活動抽獎獎項：

A. iPhone 13：1台。

B. FUJIFILM instax mini 11拍立得：3台。

C. 超商中杯美式咖啡：500杯。

※贈品以實際寄送之實物為準，恕無法挑色亦無法挑款。

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《聲林之王3》即將迎來第八集，戰況越來越激烈，歌手們的超群演出能力常常讓首席導師哈林庾澄慶、徐佳瑩Lala及飛行導師們不知如何選擇是好。精彩又刺激的比賽不容錯過，讓我們一起準時鎖定每周五晚間九點於ETtoday全平台、每周六晚間十點於台視無線台播出的《聲林之王》，為新一代聲林猛獸加油！