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名醫李光輝2年吸金1.8億元　「印股票換鈔票」重判10年

▲李光輝因違反《證交法》詐欺發行有價證券等罪遭重判。（圖／資料照）

▲李光輝因違反《證交法》詐欺發行有價證券等罪遭重判。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

精神科名醫李光輝因對外宣稱擁有「一種人類自然殺手細胞之體外增殖方法」專利，經營公司前景可期，從2013年到2015年間，吸引投資人掏錢加入增資高達1.8億元，台北地院27日一審宣判，依《證交法》詐欺發行有價證券等罪，重判李光輝10年徒刑，同時宣告犯罪所得除發還被害人外，均沒收；可上訴。

李光輝是英國雪菲爾大學博士，國防醫學院醫學士，常上電視參加談話性節目而廣為人知，2011年成立光輝生命醫學公司，如今每月收入約4萬5千元到5萬5千元，負債約1100多萬元。

檢察官在2017年間起訴指控，李光輝以細胞儲存技術名義對外舉行說明會，宣稱已在海外簽約，取得「可以治療癌細胞的專利」，未來將公開發行股票，這種「印鈔票換股票」的手法，吸引了上百名投資人加入光輝生醫6次增資。

李光輝過去曾對外解釋，當初是創投人士邀請他加入生技業，他是遭人利用名氣來吸金，不過法院調查，李光輝明明就是公司負責人，他明知道公司2012年已經虧損2千多萬元，2013年初還估算5年內客戶數量可達5萬人，營收達25億元的文件，再交給不知情的估價師，高估自己所謂的專利價值，散布不實、重大足資影響投資人判斷之錯誤資訊，並藉此發行有價證券，破壞社會金融秩序，並造成投資人損失，所為應予嚴懲。

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