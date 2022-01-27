台商做完電波拉皮「當晚沒了呼吸」　醫美女友被疑下藥謀財害命

▲黃姓台商返台做1年1度的醫美手術後突然成為植物人，原因成謎。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

黃姓台商前年返台接受電波拉皮手術，當晚和大陸籍于姓女友在台北市知名W飯店休息時，突然沒了呼吸，于女緊急叫救護車送醫，黃男因缺氧過久成植物人，家屬質疑于女本身從事醫美工作，不定時幫黃男施打幹細胞，涉嫌趁機下藥害命、殺人未遂，但台北地檢署以黃男血液無藥毒反應等理由，27日以罪嫌不足處分不起訴。

年約40歲的黃姓台商，因家族從事模具生產，10幾年前就隻身到大陸開廠，每次回台習慣自己去睡飯店，因為十分注重保養，會順便安排醫美行程，黃男在大陸期間，因業務結識了曾嫁來台灣的于姓女子，平常于女也忙著經營自己的醫美保養事業，2人已經3個月沒見到面，因此在2020年7月，新冠肺炎肆虐期間，相約返台聚首。

▲于女表示自己和黃姓台商感情甚篤，不可能殺人害命。（示意圖／Pakutaso）

當時黃男先住進W飯店，等了2個多禮拜，于女結束隔離後，7月25日抵達W會合，2人共度春宵，隔天黃男去台北市的醫美診所，接受1年1度的電波拉皮手術，返回飯店後，黃男感覺疲憊，于女讓黃男自行休息，沒想到晚上7點多，于女突然發現黃男沒了呼吸，趕緊打119，把黃男送到台北醫學大學附設醫院急救，無奈因腦部缺氧過久，救回一命卻成了植物人。

于女在等候急診的同時，報案請警方協助聯繫黃男家人，黃男的姊姊、弟弟接獲通知先後趕到，一方面對橫生變故感到意外，另方面也訝異黃男竟有陸籍女友，等黃男轉往台大住院穩定下來後，姊弟到飯店收拾物品，懷疑于女把黃男的Apple Watch、iPad平板偷走。

黃男的姊弟事後從黃男的友人口中得知，于女在大陸是個醫生，且和黃男一起經營醫美保養公司，甚至聽說于女不定時幫黃男施打幹細胞，可能藉此機會用藥迷昏、謀殺黃男，涉嫌殺人未遂及竊盜罪。

于女得知被控謀財害命，氣得強調和黃男感情甚篤，而且她的資力遠在黃男之上，所謂的合開醫美公司，其實只是讓黃男參與投資，她根本沒必要對黃男不利，也沒有幫黃男打過幹細胞，她在7月25日和黃男會合時，也對黃男爆瘦的身材感到意外，但因黃男本來就有減肥習慣，所以沒有多想，黃男的姊弟不感謝她幫忙救人，竟然還提告，因此反控誣告，另外求償10萬元並要求道歉。

▲黃姓台商雖經急救撿回一命，仍因缺氧過久成為植物人。（示意圖／pixabay）

檢察官為此曾指揮警方前往搜索于女在台住處，的確發現不少醫美商品，但就是沒有施打幹細胞的相關醫材，而W飯店房間內，也只有一些瘦身保健食品外盒，檢察官再指示剪下黃男的頭髮、抽取血液送驗，沒有發現藥毒殘留，調閱黃男過去10年在台就醫紀錄，更沒有特殊疾病史。

由於醫師也證稱，如果施打自體幹細胞，會被身體吸收，如果是異體幹細胞，也極少可能會驗出殘留，即使驗出，也必須要知道注射的是何種幹細胞才能比對，檢察官認為，無法確認黃男突然失去呼吸，進而成為植物人的原因，也無證據顯示黃男留在房間的物品遺失認為于女涉嫌殺人未遂、竊盜罪嫌不足，但黃男的姊弟是聽到友人說法才起疑報案，也不構成誣告，處分3人都不起訴。至於求償道歉部分，日前已經被法院一審駁回。

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