　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台商做完電波拉皮「當晚沒了呼吸」　醫美女友被疑下藥謀財害命

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黃姓台商返台做1年1度的醫美手術後突然成為植物人，原因成謎。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

黃姓台商前年返台接受電波拉皮手術，當晚和大陸籍于姓女友在台北市知名W飯店休息時，突然沒了呼吸，于女緊急叫救護車送醫，黃男因缺氧過久成植物人，家屬質疑于女本身從事醫美工作，不定時幫黃男施打幹細胞，涉嫌趁機下藥害命、殺人未遂，但台北地檢署以黃男血液無藥毒反應等理由，27日以罪嫌不足處分不起訴。

年約40歲的黃姓台商，因家族從事模具生產，10幾年前就隻身到大陸開廠，每次回台習慣自己去睡飯店，因為十分注重保養，會順便安排醫美行程，黃男在大陸期間，因業務結識了曾嫁來台灣的于姓女子，平常于女也忙著經營自己的醫美保養事業，2人已經3個月沒見到面，因此在2020年7月，新冠肺炎肆虐期間，相約返台聚首。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲于女表示自己和黃姓台商感情甚篤，不可能殺人害命。（示意圖／Pakutaso）

當時黃男先住進W飯店，等了2個多禮拜，于女結束隔離後，7月25日抵達W會合，2人共度春宵，隔天黃男去台北市的醫美診所，接受1年1度的電波拉皮手術，返回飯店後，黃男感覺疲憊，于女讓黃男自行休息，沒想到晚上7點多，于女突然發現黃男沒了呼吸，趕緊打119，把黃男送到台北醫學大學附設醫院急救，無奈因腦部缺氧過久，救回一命卻成了植物人。

于女在等候急診的同時，報案請警方協助聯繫黃男家人，黃男的姊姊、弟弟接獲通知先後趕到，一方面對橫生變故感到意外，另方面也訝異黃男竟有陸籍女友，等黃男轉往台大住院穩定下來後，姊弟到飯店收拾物品，懷疑于女把黃男的Apple Watch、iPad平板偷走。

黃男的姊弟事後從黃男的友人口中得知，于女在大陸是個醫生，且和黃男一起經營醫美保養公司，甚至聽說于女不定時幫黃男施打幹細胞，可能藉此機會用藥迷昏、謀殺黃男，涉嫌殺人未遂及竊盜罪。

于女得知被控謀財害命，氣得強調和黃男感情甚篤，而且她的資力遠在黃男之上，所謂的合開醫美公司，其實只是讓黃男參與投資，她根本沒必要對黃男不利，也沒有幫黃男打過幹細胞，她在7月25日和黃男會合時，也對黃男爆瘦的身材感到意外，但因黃男本來就有減肥習慣，所以沒有多想，黃男的姊弟不感謝她幫忙救人，竟然還提告，因此反控誣告，另外求償10萬元並要求道歉。

▲病患,病人,醫院,急救,搶救。（圖／免費圖庫pixabay）

▲黃姓台商雖經急救撿回一命，仍因缺氧過久成為植物人。（示意圖／pixabay）

檢察官為此曾指揮警方前往搜索于女在台住處，的確發現不少醫美商品，但就是沒有施打幹細胞的相關醫材，而W飯店房間內，也只有一些瘦身保健食品外盒，檢察官再指示剪下黃男的頭髮、抽取血液送驗，沒有發現藥毒殘留，調閱黃男過去10年在台就醫紀錄，更沒有特殊疾病史。

由於醫師也證稱，如果施打自體幹細胞，會被身體吸收，如果是異體幹細胞，也極少可能會驗出殘留，即使驗出，也必須要知道注射的是何種幹細胞才能比對，檢察官認為，無法確認黃男突然失去呼吸，進而成為植物人的原因，也無證據顯示黃男留在房間的物品遺失認為于女涉嫌殺人未遂、竊盜罪嫌不足，但黃男的姊弟是聽到友人說法才起疑報案，也不構成誣告，處分3人都不起訴。至於求償道歉部分，日前已經被法院一審駁回。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

誣告羅淑蕾A賑災善款500萬　會計師堅持「公會帳目不清」遭起訴

「台灣虛幣之光」慘虧140萬美元　2工程師離職前搞鬼：太爽了

涉吸金上億個資遭PO網「不得好死」　女嫌告3被害人結果出爐

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
第21期疫苗截止！　「四大廠牌」預約人數出爐
台達電被駭遭勒索4.1億元　約1.35萬台電腦被加密
快訊／亞東再+1！　染疫母子「隔壁房陪病者」確診
連警察都打！　警官被逼車「慘遭4男圍毆」
福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！
快訊／採3次才確診！　足跡曾到中正區東門御園坊
快訊／北市公布不明感染源足跡！　搭板南線、天天利美食坊
最低月租199元！4G不限速吃到飽　5家電信資費一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賭博不忘防疫！戴口罩也要打撲克牌　警查獲2起聚賭逮7人

律師高鐵搭錯方向延誤出庭　法院尚未開庭決定是否續押林秉樞

連警察都打！嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男圍毆

台中驚悚槍擊案　死者胞弟、同居人駁斥「小弟殺大哥」：他亂講！

貴族幼兒園不當管教！19童全挨打　惡師還逼把嘔吐物吃回去

疫情海嘯月薪剩2萬　直播主靠父親房產分清償還9萬罰單欠款

消防局調查火災主因是「家電」　專家建議清潔濾網+外出拔插頭

台商做完電波拉皮「當晚沒了呼吸」　醫美女友被疑下藥謀財害命

誆投資賭場榨乾銀髮族退休金　租車行「主業詐騙」吸金8千萬

台中槍擊案只尋獲1顆彈頭！出動X光勘驗車全身掃描找另1顆

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

黑人家中院內走動「形跡可疑」　遭警跳針式盤查怒噴法條教育

賭博不忘防疫！戴口罩也要打撲克牌　警查獲2起聚賭逮7人

律師高鐵搭錯方向延誤出庭　法院尚未開庭決定是否續押林秉樞

連警察都打！嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男圍毆

台中驚悚槍擊案　死者胞弟、同居人駁斥「小弟殺大哥」：他亂講！

貴族幼兒園不當管教！19童全挨打　惡師還逼把嘔吐物吃回去

疫情海嘯月薪剩2萬　直播主靠父親房產分清償還9萬罰單欠款

消防局調查火災主因是「家電」　專家建議清潔濾網+外出拔插頭

台商做完電波拉皮「當晚沒了呼吸」　醫美女友被疑下藥謀財害命

誆投資賭場榨乾銀髮族退休金　租車行「主業詐騙」吸金8千萬

台中槍擊案只尋獲1顆彈頭！出動X光勘驗車全身掃描找另1顆

婆婆小姑「把媳婦當免費女傭」！她1招神反擊：誰要伺奉妳們

設定完美百分百守備率　源田壯亮加碼今年要跑30盜

年前機車大保養「噴掉8400元」是被盤？　內行一看報價單：很公道

吸飽芬多精！精選10大花蓮「山系」好所在　漫步空中棧道探索森林

賭博不忘防疫！戴口罩也要打撲克牌　警查獲2起聚賭逮7人

財訊快報／下游電子廠「滿血復活」

第21期疫苗預約截止！68萬人搶莫德納最夯　第二多人約是這廠牌

春節連假首日交通預測出爐　國道南向車多！國5恐塞8小時

北京冬奧下周登場　陸委會籲對岸不應以政治因素干擾賽事

美廉社送「3千振興發財金」限量發放！全聯連續7天抽22萬福利點

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

行兇畫面曝！台中槍手突亮槍抵頭　他下秒癱軟倒地亡

即／101大樓清消完解封傳火警　B2起火冒煙

麒點虧損140萬美元　2工程師報復：太爽了

辦公室搜出2700萬　中油煉製部執行長收押

遭酸「50歲，3萬還不起」！小弟親手擊斃大哥

南投騎士從路肩橫越左轉　遭18歲無照男撞死

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

逆向上環東害死騎士　女駕駛5萬交保

更多熱門

相關新聞

昆凌懷孕美如少女！

昆凌懷孕美如少女！

恭喜！！昆凌、周杰倫即將迎接第三位寶寶誕生啦~昆凌那精緻臉孔和姣好身材，完全讓人難以想像即將奔三，這回就為大家帶來「昆齡保養秘訣」從保濕、消水腫、瘦身方法一次不藏私大公開，想知道昆凌維持幸福少女肌的秘訣就快來一起看看吧！

屏東監獄前逞兇！6煞暴打更生人求交保遭打臉

屏東監獄前逞兇！6煞暴打更生人求交保遭打臉

誣告羅淑蕾A善款　女會計師遭起訴

誣告羅淑蕾A善款　女會計師遭起訴

名人合照加持騙局　台商吸金12億遭羈押

名人合照加持騙局　台商吸金12億遭羈押

高雄男偷走保險箱　警見「開箱神技」傻了

高雄男偷走保險箱　警見「開箱神技」傻了

關鍵字：

台商醫每電波拉皮瘦身幹細胞殺人未遂謀財害命偷竊竊盜誣告

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

郭雪芙性感床照曝光！

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

2021日本A片銷量榜單曝光！

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面