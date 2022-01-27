　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虎年「最強工作運」4星座！命理師曝跳槽、留守都旺：等著升職加薪

▲網友在PTT上發文，詢問大家有沒有遇過公司面試是在假日的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲命理師指出，4個星座年後事業一片順利。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

距離虎年春節進入倒數，不少人都在觀望是否要跳槽，換到不同的環境試試看，還是繼續留下繼續打拚。命理專家艾菲爾老師就點名4星座，年後將有好運迎接他們，不管是想要換工作還是繼續留下，都會有不錯的發展，升職加薪等機會都不再只是夢想！

第四名：天蠍座──尋回工作熱情

[廣告]請繼續往下閱讀...

金星將於1/29在天蠍座的學習宮位順行，待在原職務的你，或許已經有些倦怠，想找回對工作的熱情，農曆年後就是大好時機，有機會調到其他單位，需要花時間重新熟悉的工作內容，因此燃起了你的鬥志，也能從更廣的角度檢視原本的基礎，創造更多業績，讓同事和長官對你刮目相看，自然也就能升職加薪，所以過完年如果有調職的機會，千萬要把握住，也許能成功開創一番新事業。

第三名：水瓶座──前途光明大好

農歷年間新月誕生在水瓶座的命宮，象徵美好的開始，平時喜歡經營人脈、精進工作技能的你有機會轉職，被挖角到心儀的職位，或是有貴人幫你牽線，即使是留在原公司職位，前途也是一片光明，所以無論跳槽還留守，都能越來越好。如果是考生或孩在學習的人可配戴天然紫水晶，有助於開智慧。

第二名：天秤座──小人衰事遠離

農歷年前順行金星守護著天秤座，讓前陣子纏身的小人和倒楣事遠離，若想要調到心儀的職位或公司，會有貴人引薦，又或是想自己當老闆創業，也會有人幫忙打點業務和人脈，資金更不需要擔心，過完年記得聽聽心裡的聲音，一旦下定決心你就會發現，神隊友就在身邊。天然的黑曜石葫蘆掛件可以去除厄運，一掃陰霾。

第一名：金牛座──聲勢水漲船高

金牛座迎來天王星、守護星金星順行，一直默默做事的你有機會大展身手，在熟悉的領域發光發熱，也許是幫同事收拾爛攤子，但你表現出優秀的工作能力，贏得長官的賞識，聲勢也就跟著水漲船高，連帶職位和薪水都高了許多，同時在同業裡打響名聲，被挖角的機率就很大。年後就算只是一件小事，你也必須積極對待，因為幸運之神有可能就在這時降臨。天然的粉水晶，能為你帶來好的緣份和貴人。

艾菲爾老師也分享十二星座在年後的「職場去留」關鍵詞
白羊【事業高掛中天】
金牛【聲勢水漲船高】
雙子【貴人穿針引線】
巨蟹【戀情開花結果】
獅子【職場所向披靡】
處女【偏財降臨入袋】
天秤【小人衰事遠離】
天蠍【尋回工作熱情】
射手【財運爆棚滿溢】
魔羯【愛情事業得意】
水瓶【前途光明大好】
雙魚【各種幸運降臨】
請參考太陽丶上升星座。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！
鳳梨突曬「黑白照」　沉重吐重大改變
「火鍋店蛤蜊」帶回家養還取名！3天後現狀曝光　網笑喊太可愛
Red Velvet被逼「脫罩拍照」　尷尬現場全播出
銀行員洩漏正妹電話　罰金最高恐5000萬
過年「急凍10度」！1圖秒懂春節天氣變化　先迎猛烈雨彈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！

科教館春節推虎年主題活動　讓民眾動手動腦過好年

專屬條碼一刷即搭車　國內三大機場啟用「無接觸填單」

2022企業最愛大學生　崑山科大觀光休閒類私科第一

虎年「最強工作運」4星座！命理師曝跳槽、留守都旺：等著升職加薪

「百卵母蜥」難逃他手　西裝師傅變獵人年抓千隻綠鬣蜥

直擊！獵捕身價最高入侵種　「死神鐮刀」埃及聖䴉1隻2000元

獨家！綠鬣蜥安樂死新方式　「鈍器破壞腦部」取代麻醉失溫

1圖秒懂春節天氣變化！明起先迎「猛烈雨彈」　過年圍爐急凍10度

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

9歲阿金溜滑梯不忘「預備備～」狗掌輔助趴姿萌翻爸：沒教牠XD

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！

科教館春節推虎年主題活動　讓民眾動手動腦過好年

專屬條碼一刷即搭車　國內三大機場啟用「無接觸填單」

2022企業最愛大學生　崑山科大觀光休閒類私科第一

虎年「最強工作運」4星座！命理師曝跳槽、留守都旺：等著升職加薪

「百卵母蜥」難逃他手　西裝師傅變獵人年抓千隻綠鬣蜥

直擊！獵捕身價最高入侵種　「死神鐮刀」埃及聖䴉1隻2000元

獨家！綠鬣蜥安樂死新方式　「鈍器破壞腦部」取代麻醉失溫

1圖秒懂春節天氣變化！明起先迎「猛烈雨彈」　過年圍爐急凍10度

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活

攜手接力跨越海峽　罹病台胞安返家鄉

烏克蘭危機加劇　外交部：無法認同武力破壞安全穩定

彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！

台電App改版升級！線上地址停電報修超便利

開手機驚見「毛孩自拍」白眼＋黑眼圈像女鬼　爸笑翻：你哪位？

電動汽車免驚　全台最高汽車充電站讓你上福壽山也不怕

疫情擴大　桃園大廟景福宮取消「拜頭香-送轉運招財錢母」

無印良品美麗華旗艦店開幕爆滿　熱銷商品TOP 5大公開

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

加貝爾與錢都「串起來」！累積23確診

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

吃牛排被匡列　高雄隔離過年人數曝

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園又有學生確診！補習班匡列35人採檢

即／桃園29處最新足跡曝！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

更多熱門

相關新聞

春節最強財運！　6星座要賺大錢了

春節最強財運！　6星座要賺大錢了

農曆春節即將到來，許多人對於新的一年都抱有期待和憧憬！對此，清水孟國際塔羅小孟老師日前特別點名，虎牛初1至初6有6個星座財運超旺，趕快來看看自己上榜沒？

威力彩今上看6.2億！專家點名「3星座」　改運靠這招

威力彩今上看6.2億！專家點名「3星座」　改運靠這招

關鍵字：

星座職場跳槽貴人

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

郭雪芙性感床照曝光！

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

2021日本A片銷量榜單曝光！

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面