虎年「最強工作運」4星座！命理師曝跳槽、留守都旺：等著升職加薪

▲命理師指出，4個星座年後事業一片順利。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

距離虎年春節進入倒數，不少人都在觀望是否要跳槽，換到不同的環境試試看，還是繼續留下繼續打拚。命理專家艾菲爾老師就點名4星座，年後將有好運迎接他們，不管是想要換工作還是繼續留下，都會有不錯的發展，升職加薪等機會都不再只是夢想！

第四名：天蠍座──尋回工作熱情

[廣告]請繼續往下閱讀...

金星將於1/29在天蠍座的學習宮位順行，待在原職務的你，或許已經有些倦怠，想找回對工作的熱情，農曆年後就是大好時機，有機會調到其他單位，需要花時間重新熟悉的工作內容，因此燃起了你的鬥志，也能從更廣的角度檢視原本的基礎，創造更多業績，讓同事和長官對你刮目相看，自然也就能升職加薪，所以過完年如果有調職的機會，千萬要把握住，也許能成功開創一番新事業。

第三名：水瓶座──前途光明大好

農歷年間新月誕生在水瓶座的命宮，象徵美好的開始，平時喜歡經營人脈、精進工作技能的你有機會轉職，被挖角到心儀的職位，或是有貴人幫你牽線，即使是留在原公司職位，前途也是一片光明，所以無論跳槽還留守，都能越來越好。如果是考生或孩在學習的人可配戴天然紫水晶，有助於開智慧。

第二名：天秤座──小人衰事遠離

農歷年前順行金星守護著天秤座，讓前陣子纏身的小人和倒楣事遠離，若想要調到心儀的職位或公司，會有貴人引薦，又或是想自己當老闆創業，也會有人幫忙打點業務和人脈，資金更不需要擔心，過完年記得聽聽心裡的聲音，一旦下定決心你就會發現，神隊友就在身邊。天然的黑曜石葫蘆掛件可以去除厄運，一掃陰霾。

第一名：金牛座──聲勢水漲船高

金牛座迎來天王星、守護星金星順行，一直默默做事的你有機會大展身手，在熟悉的領域發光發熱，也許是幫同事收拾爛攤子，但你表現出優秀的工作能力，贏得長官的賞識，聲勢也就跟著水漲船高，連帶職位和薪水都高了許多，同時在同業裡打響名聲，被挖角的機率就很大。年後就算只是一件小事，你也必須積極對待，因為幸運之神有可能就在這時降臨。天然的粉水晶，能為你帶來好的緣份和貴人。

艾菲爾老師也分享十二星座在年後的「職場去留」關鍵詞

白羊【事業高掛中天】

金牛【聲勢水漲船高】

雙子【貴人穿針引線】

巨蟹【戀情開花結果】

獅子【職場所向披靡】

處女【偏財降臨入袋】

天秤【小人衰事遠離】

天蠍【尋回工作熱情】

射手【財運爆棚滿溢】

魔羯【愛情事業得意】

水瓶【前途光明大好】

雙魚【各種幸運降臨】

請參考太陽丶上升星座。