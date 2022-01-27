春節最強財運出爐！6星座超旺　第一名準備調薪

▲春節財運出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

農曆春節即將到來，許多人對於新的一年都抱有期待和憧憬！對此，清水孟國際塔羅小孟老師今（27日）在臉書上特別點名，虎年有6個星座財運超旺，趕快來看看自己上榜沒？

第六名天秤座：學習理財，找到標的



天秤朋友們，虎年能夠學到如何理財，也能找到投資標的物，無論是報章雜誌或者股市分析師給你的理財消息都是能幫助你賺到大錢，建議你找到不錯標的就逢低買進，絕對能夠用錢滾錢。



多吃綠色蔬果能增強理財學習能力，有助身心健康。如: 芹菜、菠菜、青蔥。



第五名摩羯座：一解煩悶，績效提升



魔羯座的朋友土星順行財帛宮，因此你若在工作上有績效下滑的跡象你會慢慢在虎年獲得解套業績獲得提升，一解過去煩躁感，此外還能擁有金錢貴人相助。

多吃香菇與杏胞菇，能消除疲勞，提昇智力發展，幫助積效提升。

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第四名雙子座：一分努力，三分收穫



雙子座的朋友在金錢方面，只要你付出一分就能得到三分，投資一分錢就有三分錢的回報，錢財滾動很大，老師要在此恭喜你了。



多吃紅色食物能讓業績翻紅，如番茄、辣椒、紅豆。



第三名處女座：金錢貴人，指引明路



處女座的朋友們，虎年會有很多金錢貴人會告訴你要投資哪種基金或股票是可以用錢滾錢的，想買房子的人也會有人告知你要買哪種房子可以賺大錢，想創業的人也可以找到絕佳的合作夥伴，讓你在財運方面可以大發利市。



多吃紫色植物能讓我們的財氣紅到發紫，如:茄子、紫高麗菜、山藥、紫米和紫洋蔥。



第二名射手座：投資獲利，大旺偏財



2022年木星順行進入射手座偏財宮，顯示射手座在投資上會大有獲利，無論是做什麼樣的投資建議逢低就可以加碼，若有套牢股票，也可以趁低檔加碼攤平，想買刮刮樂與樂透彩的人，也可以趁虎年去購買說不定會中到大獎。



多吃子多食物，因為子越多錢幣越多如：木瓜、番石榴、百香果。



第一名雙魚座：議論薪資，財運亨通



2022年雙魚座受到木星進入到財帛宮，想要議論薪資與福利的人，年後可以跟主管上司多加議論，能有升官加薪的機會，從事業務性質的人，虎年績效大旺，財運將能旺到翻。



多吃水中食物，因為水為財，水中食物吸收大量財水，能讓我們財氣保滿大方八方財，如午仔、台灣鯛、石斑魚。