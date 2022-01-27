高雄本土+8！跟朋友「廟口交談1小時確診」　年紀最小僅五歲

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、林昱萱／高雄報導

新冠肺炎疫情增溫，本土案例接連增加，今全台新增21例本土確診個案，其中有8例在高雄。高雄市長陳其邁也於27日下午的防疫記者會上說明最新疫情概況。

高雄市政府表示，今高雄新增8名確診個案，其中家庭群聚感染部分，都已經是匡列對象，而其中案18689是一名5歲男童，其感染源可以追溯到一開始的案18155，其因為1/19在診間看診與案18444、案18689同處一空間被匡列，而案18444發病較早，其主要照顧者(媽媽)案18689採檢後也確診，而案18689這名男童則是在1/22被隔離、1/25咳嗽等症狀加重，採檢後確診。

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高雄市政府表示，案18638、案18639、案18648是進薪輪工作者，三人同屬於印尼籍船員，往前追蹤3人行程，是從1/16開著待修復的輪船，1/17到達高雄修理的工廠，1/18離開，這期間有多名工程行的工作者，也有在當地活動，因此整起群聚裡面，有多人被感染。

高雄市政府表示，案18688、案18637這2個個案，案18688主要活動是在輪船，在疫情一開始的同一時間點，由案18186開交通船接駁，把一群需要工作的人接到一艘輪船上，另一批人接到另一艘輪船上，而接觸者經過疫調後，就發現其實就有部分人染疫，案18688當時被匡列接觸者隔離 ，1/22時檢驗陰性送防疫旅館，但1/25時他的密切接觸者出現症狀，經採檢後為陽性，因為接觸者已經陽性，回頭要求案18688採檢，證實其確診，兩人發病日差一天。

高雄市政府表示，案18642、18545為同住家人，在案18545確診後，案18642也隔離後確診。另外，案18641和案18545是朋友，當時廟口有一些活動，案18641本身在廟口進行相關工作，在1/22晚間7時到8時左右，兩人有密切交談1小時，因此可以發現案18641的感染源為案18545。