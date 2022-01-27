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「火鍋店蛤蜊」帶回家養還取名！3天後現狀曝光　網笑喊太可愛

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲火鍋店帶回來養的蛤蜊。（圖／翻攝自PTT）

記者黃可昀／綜合報導

海鮮控吃火鍋必點的就是蛤蜊，有些店家的蛤蜊還生龍活虎！有網友先前去吃吃到飽，就帶了一顆「活蛤蜊」回家養，還取名為「麻辣火鍋」，為了養活它認真上網爬文、找海水，至今已經養了這顆蛤蜊3天，飼主PO文更新了蛤蜊的最新近況。

原PO在PTT表示，這顆蛤蜊其實是來自火鍋店，那天她吃了將近20顆以後，「某一隻開始動了起來，害我不太想吃這個求生慾望強烈的蛤蜊，放了兩個小時觀察也還是活的」，於是決定帶回家養，暫時和家裡的烏龜住在一起，並取名為「麻辣火鍋」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲飼養第3天，最大瓶頸是買不到海水。（圖／翻攝自PTT）

她後續爬文發現，養蛤蜊必須用海水，「帶了桶子跑了很多水族館都沒有人要賣我海水」，還被水族館的人笑說「只養1顆吃不飽」，如今已經過了3天，原PO依舊尚未買到海水，打算下班後去熱炒店問，所幸蛤蜊還活著，「我每天都會把麻辣火鍋抓起來聞，看看有沒有臭掉，但今天還有觀察到它在呼吸、大便，應該是活得不錯。」

特殊的養蛤蜊經驗吸引網友討論，紛紛留言「自己加鹽就好」、「多養幾顆，它好孤單」、「這種不會生珍珠啦，圖真的笑死」、「我老婆洗菜發現一隻蝸牛，現在已經生了一堆蛋，活超過1.5個月」、「忽然覺得這篇文好可愛XD」、「坐等後續，是說蛤蜊壽命多長」、「一個蛤蜊太寂寞了吧，該幫他增加一些兄弟姊妹啦！」

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