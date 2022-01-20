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創意年菜讓虎年一開始就驚喜連連！布魯媽媽不藏私食譜＋鍋物隱藏版吃法大公開

▲▼2022年菜,桂冠東北酸白鍋,布魯媽媽,團圓飯,圍爐,火鍋。（圖／翻攝自臉書）

▲過年圍爐少不了火鍋，布魯媽媽公開自己最愛的火鍋吃法加上創意福袋食譜，快筆記！（圖／翻攝自Blue's Blue -布魯家的開心廚房，下同）

消費中心／綜合報導

年節將至，除夕夜全家人圍在餐桌前吃團圓飯是一整年中最令人期待的時刻，與最愛的家人聚在一起，一邊享用整桌的豐富美食、一邊聊著彼此近況，而圍爐的方式很多，有些人習慣一起上餐廳圍爐，有些人喜歡訂購年菜送到家，但也有些人堅持每年都要和家人們團聚一起動手準備團圓菜，不僅可以增加鬧熱氛圍，自己動手也能做出更貼近全家人口味的料理。

常在社群上分享料理日常、以高超的手藝與充滿愛心的家庭料理圈粉無數的「布魯媽媽」，一如既往堅持親自為全家人準備除夕團圓大餐，而今年的年夜飯，除了大家印象中常出現在餐桌上的菜色外，布魯媽媽還將會發揮創意、增加幾道創意年菜，超吸睛的料理其實不難準備，快筆記起來，今年圍爐就用布魯媽媽的食譜和暖心鍋物擄獲全家人的心。

▲▼2022年菜,桂冠東北酸白鍋,布魯媽媽,團圓飯,圍爐,火鍋。（圖／翻攝自臉書）

▲布魯媽媽用兩份嚴選桂冠東北酸白鍋湯底加上家人愛吃的食材，美味的鍋物就可以輕鬆端上桌。

布魯媽媽表示，今年過年除了預計準備每年都固定會出現在餐桌上的滷牛肉拼盤和乾燒大蝦外，在圍爐必備的「鍋物」上，她也端出不同於以往的口味！布魯媽媽分享，他們全家人都是「火鍋擁護者」，超級熱愛火鍋的一家人，團圓菜當然也少不了全家大小最愛的鍋物，而今年布魯媽媽替全家人準備了「酸菜白肉鍋」，酸香的湯頭絕對是開胃的功臣！但酸菜白肉鍋要好吃又夠味可不簡單，自己製作也耗時費工，於是布魯媽媽決定為全家人準備「桂冠嚴選東北酸白菜湯底」，再加上多樣食材和親手製作的創意火鍋料，一端上桌就超吸睛！

布魯媽媽建議，可使用兩份「桂冠嚴選東北酸白菜的湯底」，解凍後加入1,200ml的水，方便快速又美味的湯頭就完成了，她更分享自己家中的最愛吃法：「半顆大白菜鋪底煮軟後，挑選喜歡的火鍋料，蛋餃、魚餃、香菇餃、日式小火鍋料也搭上幾種，還有長輩們都很愛的芙蓉豆腐、新鮮菇類，再加上吃鍋一定要的炸芋頭，整個超級豐盛！開動時涮上肉片，酸白鍋超級夠味的酸度正好可以解解大魚大肉系年菜的膩，超推的！」

▲▼2022年菜,桂冠東北酸白鍋,布魯媽媽,團圓飯,圍爐,火鍋。（圖／翻攝自臉書）

▲布魯媽媽用桂冠火鍋料做出「芝心如意福袋」。

▲▼2022年菜,桂冠東北酸白鍋,布魯媽媽,團圓飯,圍爐,火鍋。（圖／翻攝自臉書）

▲▼不藏私公開製作方式，簡單又清楚的步驟，讓人忍不住收藏食譜

▲▼2022年菜,桂冠東北酸白鍋,布魯媽媽,團圓飯,圍爐,火鍋。（圖／翻攝自臉書）

吃火鍋當然少不了各類火鍋料的加持，擁有超強廚藝的布魯媽媽也利用桂冠火鍋料搭配巧思，打算在團圓時刻為全家人做出極富年節氛圍的「如意芝心福袋」，「薄薄的蛋皮把黃金起司球、高麗菜絲和蟳味棒包成飽滿的福袋，紅綠交錯的內餡，還有一口咬下就爆漿的起司球，酸度很夠的酸白鍋當淋醬吸附在蛋皮上也超級開胃，口感充滿驚喜，圓鼓鼓的金黃福袋有著來年豐收的寓意，年味十足也超級討喜的！」布魯媽媽在社群上不藏私分享福袋做法，吸引許多粉絲留言，也讓人忍不住收藏食譜。

今年也想跟布魯媽媽一樣端出吸睛的年菜料理嗎？那就快把布魯媽媽的福袋食譜和鍋物絕妙吃法收藏起來，搭配「桂冠嚴選東北酸白菜湯底」，更加省時省力但溫馨與美味的程度絲毫不減，今年過年就用出其不意的創意圍爐料理驚豔全場，讓這個虎年從一開始就驚喜連連。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

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