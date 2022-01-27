建中新版運動服出爐！　超中二圖案網全笑瘋：恥度星爆

▲建中新版冬季運動服。（圖／翻攝自IG／cksc.76.up）

實習記者林郁婷／綜合報導

台北市建國中學學生普遍認為冬季運動服不好看，於是班聯會在去年11月徵稿「設計你心目中的運動服」，總共有6組進入決選，最近結果出爐，第一名以「舞動劍中（建中）」為設計理念，獲得217票，其中一句「快…還要更快」也引發PTT網友熱烈討論。

建中76屆班聯日前在IG公布，新的冬季運動服票選結果，可以看到衣服上畫著白色人像一手舉一把劍，像是騰空一樣，準備將劍擊向某處，呈現出英勇戰鬥、帥氣逼人的形象。

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▲運動服設計理念。（圖／翻攝自IG／cksc.76.up）

設計者在設計理念中提到，劍士單腳騰空向前衝刺的姿勢，就像建中學生含有無限動能，「快…還要更快」散發出有能力、有效率以及自我要求高的建中精神，而揮舞雙劍的樣子正好和舞動劍中（建中）相呼應，象徵著學生滿溢朝氣而生生不息。

這款設計從圖樣到設計理念都和日本動漫《刀劍神域》相似，主角「桐人」也是手持雙劍、單腳騰空，就連「快…還要更快」也是出絕招「星爆氣流斬」時說的台詞。

網友看完爆笑表示，「畢業學長可以團購嗎，我也想要」、「太星爆了吧」、「預購10件，謝謝」、「恥度星爆」、「穿這個跑大隊接力可以幫忙撐10秒嗎」、「設計理念超級硬凹，快笑死」。

還有人說這就是不投票的下場，「學弟再不去投票啊」、「各位，這就是政治冷漠的下場」、「也太好笑，非宅會恨死吧」、「一定都是學長在搞學弟，笑死，再不投票啊」。