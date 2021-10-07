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建中生逆襲「高校女神」吸5萬票！私下模樣曝　YouTube訂閱數驚呆

▲▼建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起　16歲正妹出來道歉。（圖／翻攝米特臉書）

▲何廢料大贏2.6萬票，與「+7/77」被並列第一。（圖／翻攝自投票官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣高校生論壇米特（Meteor）舉辦「惹不起的高校少女第二屆高校少女選拔賽」，就讀建中的何廢料以5萬310票奪冠，並與2萬3926票的「+7/77」並列第一，引發外界關注。何廢料高EQ的回應大獲好評，不少網友也相當好奇他本尊私底下的模樣，事實上，他還有經營YouTube，擁有2.6萬位粉絲。

「第二屆惹不起的高校少女」網路投票9月22日開始，許多高中正妹紛紛PO出自己最美的照片參賽，不過，遙遙領先的第一名參賽者則是生理性別為男性的建中「何廢料」。主辦方昨日公布比賽結果，何廢料以5萬310票奪冠，而「+7/77」也以2萬3926票並列第一。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／何廢料）

▲何廢料平時也有經營YouTube。（圖／翻攝自YouTube／何廢料）

「並列第一」的結果引發外界不滿，對此，何廢料在IG上發布限時動態表示，「嘿各位！我覺得這是皆大歡喜的結局，就不要再生氣了吧！」這次活動的規則確實趕不上變化，也造成一些爭議，不過最終大家都得到了應得的名次，「真的再好不過了」。

何廢料也說，如果這次的「爆冷門」真能打破某種框架，他很期待之後相關類型的比賽會變成什麼樣子。最後，他也感謝大家的熱情參與，讓他拿到5萬多票，「捐錢的部分會開始進行！之後會附上證明。」

何廢料的高EQ回應和善心大獲好評，也讓不少網友好奇他私底下的模樣。事實上，何廢料平時也有經營YouTube，目前擁有2.6萬位粉絲，他的第一支片發布於去年2月，不知道是不是因為受到疫情影響，他的影片只要有露臉，幾乎都是戴著口罩，只露出濃眉大眼。值得一提的是，何廢料的影片都相當有新意，且部分貼近時事，看得出他的用心。

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