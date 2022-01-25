板橋妹銀行開戶　保全「加LINE想認識」：個資不會外流！網轟提告

▲保全傳來訊息，竟是行員外流原PO的電話。（示意圖／非新聞當事人／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在可以隨便亂洩漏個人資料嗎？」一名女網友氣炸直呼，日前去銀行開戶，怎料前腳才離開，就有保全來加LINE。對方坦承想認識一番，而同仁得知後，便私抄原PO的電話給他，甚至要原PO放心個資不會外流，一席話讓原PO超傻眼。如今原PO已向總行申訴，而分行經理承諾會處理失職同仁並給予一個交代。

一名女網友在《Dcard》表示，22日下午去了板橋某銀行開戶，結果離開後，發現有陌生男子加LINE，結果追問對方身分，沒想到得到傻眼的答案，「非常不好意思，我是剛剛XX銀行的保全人員」、「剛剛妳來開戶，覺得妳的穿著很好看，而且很特別，所以跟路過的同事稍微提到一下...沒想到他就把妳開戶的電話抄給我了」、「就這一點來說，真的得先跟妳道歉。」

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原PO說，本以為是有東西遺失，然而保全人員又繼續說道「還是鼓起勇氣傳訊息給妳了，即使妳不打算跟我認識，也不要怪罪這位同事，他那邊得到的名字跟電話也不會有任何外流，請妳放心。」

▲保全還強調，名字電話絕不會外流 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



看完訊息後，原PO瞬間火冒三丈，「現在可以隨便亂洩漏個人資料嗎？如果想要知道我的聯絡方式，直接找我搭話不是比較正常。」事後，原PO決定客訴，該分行董經理有致電，但原PO在打工沒有接到，因此董經理傳訊致歉，「初步了解保全及同仁疏失，自責沒把同仁交好，公司會處理這兩位失職人員，一定會給您一個交代。」

在家人陪同之下，原PO前往警局諮詢，而員警給出兩種解決方式，包括提告與自行向銀行申訴。原PO直言，尚未到提告的地步，加上也無力跑流程提告，因此還是以申訴為主，「畢竟個資洩漏還是蠻危險的，今天我發生這種事，未來可能其他男孩女孩也會遇到。」

誇張事件曝光後，引發網友全體激憤痛罵，「一定要處理，我認為銀行的態度不能這樣，掌握個資的人應該恪守職業道德」、「行員不能隨便洩漏客戶資料，都有簽保密協議，他是新人嗎？第一次看到好扯」、「個人建議直接告，不能縱容這種事」、「一定要金管會客訴，太誇張，銀行員路過」、「我是銀行的，這真的母湯」、「真的要檢舉，這種事情有一就有二」。

▼分行經理傳訊致歉。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

