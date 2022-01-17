拒當人頭戶！年關近小心網路要你個資　善用視訊報案APP保身家

▲▼鳳林警分局員警宣導並提醒民眾謹慎維護個人門號及帳戶。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

年關將近，犯罪集團看準部分民眾手頭吃緊，透過網路、社群軟體及電話，向民眾提出邀約，只要提供金融帳戶存摺或是手機門號供其使用都能夠取得一筆豐厚報酬，有民眾因此受其誘惑，提供個人帳戶及手機門號供其使用，殊不知已成為詐欺或他類犯罪的幫兇。

鳳林警分局為減少類似案件發生，各分駐（派出）所員警前往轄內各電信業者、郵局及農會等金融機構進行宣導，請電信業服務人員及金融機構行員，只要有民眾前來申辦新門號、開立新帳戶，都要適度地給予關懷，提醒民眾謹慎維護個人門號及帳戶。

▲員警宣導110視訊報案APP的功能及操作方式及向民眾進行反詐騙宣導。

鳯林警方員持續推廣110視訊報案APP的功能及操作方式及向民眾進行反詐騙宣導，撥打165反詐騙專線查詢或以110視訊報案APP與警方即時連線，讓警方專業的判斷來遏阻遭受犯罪集團的迫害。

鳳林分局長簡龍宏表示，反詐騙一直是警方重點工作，提升金融機構橫向聯繫及民眾犯罪預防意識，是目前最有效的防堵方式，為此分局將持續深入電信業者、金融機構、社區及部落進行宣導，強化警民合作防堵詐騙的策略聯盟及民眾自我防堵詐騙的機制，以杜絕詐騙事件發生。

