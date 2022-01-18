糞桶夥滷蛋付6萬給死貓伯　瘋狂亂倒廢棄物...地主見這幕氣炸

▲張男與李男基於違反廢棄物清理法，將建物工程所產出的破碎磚塊等亂倒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

綽號「糞桶」張姓男子與「滷蛋」李姓男子，明知「死貓伯」鄭姓男子並非八里區楓林段農地地主，竟付6萬，使鄭男簽下「農作物補償金協議書」後，任意在該處傾倒拆除建物工程所產生的破碎磚塊、混擬土等廢棄物，並雇用怪手將凹陷的農地填為平整的地面，以此竊佔該土地，正牌江姓地主知情後，憤而提告。士林地檢署偵結，將張、李依竊佔等罪起訴。

起訴指出，張與李明知道鄭男並不是地主，且未得正牌江姓地主同意，竟在2020年2月19日，交付6萬元給鄭男，使鄭男簽下「農作物補償金協議書」後，從同年月24日起，未持廢棄物處理許可文件，開始在該土地上亂倒廢棄物，甚至雇用怪手將凹陷的農地填為平整的地，江姓地主發現後怒提告。

張姓男子警詢、偵查坦承有讓綽號「阿陶」的不詳男子在該土地上傾倒廢物的情形及雇用怪手到場整地，並承認有拿6萬請滷蛋拿給鄭男，並讓鄭男簽下「農作物補償金協議書」，李男也不否認犯行。

檢察官根據現場會勘紀錄表、現場照片及證人證述等，認定李男、張男涉犯刑法第320條第2項之竊佔及廢棄物清理法第46條第4款前段之末依規定領有廢棄物清除許可文件，從事廢棄物清除等罪，2人為共同正犯，建請法院從一重處斷。